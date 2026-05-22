Inspección sorpresa destapó medicamentos y pañales represados para usuarios Nueva EPS en Manizales

La Secretaría de Salud de Manizales realizó visitas sorpresa a farmacias encargadas de entregar medicamentos a usuarios del régimen subsidiado de Nueva EPS y encontró una preocupante situación: medicamentos, cremas médicas y pañales permanecían escondidos y represados en las bodegas, mientras decenas de pacientes continúan esperando la entrega de sus tratamientos e insumos básicos.

Uno de los dispensarios verificados fue la sede de Discolmets, donde encontraron insumos retenidos en las bodegas, pese a que afuera había pacientes rogando por la entrega de los mismos.

“Desde marzo he venido constantemente con una fórmula para que me entreguen pañales para mi papá, que tiene Alzheimer desde hace seis años. Siempre me decían que no había y que no había. Hoy estaba esperando el turno para que me atendieran y en esas llegaron los de la Secretaría de Salud. Gracias a ellos me los entregaron después de casi dos meses viniendo a reclamarlos y que no me los entregaran”, relató Mary Luz Castañeda, usuaria de Discolmets.

Una historia similar vive cada mes don Jhon William Restrepo, quien reclama medicamentos para una familiar suya, pero siempre se los niegan. Con la visita de la Secretaría de Salud logró que le entregaran parte de la fórmula médica.



“Cada mes vengo y me dicen que quedan pendientes. Ella es una persona de bajos recursos. A veces le toca sacar plata para comprarlos, pero no siempre puede. Además, son muy costosos, valen más de 600.000 pesos. Hoy vine y, gracias a que están acá los de la Alcaldía, me entregaron uno. Los demás quedaron pendientes”, explicó el usuario.

Sobre los artículos que encontraron almacenados en las bodegas, la contratista de la Secretaría de Salud de Manizales, Olga Piedad Cárdenas, precisó que hallaron pañales, cremas y diferentes clases de medicamentos.

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La contratista también manifestó que, durante las verificaciones, encontraron demoras y mala atención por parte del personal del dispensario.

“Se están demorando más de una hora en la atención de cada usuario, pero la mayor preocupación es que son personas de especial protección constitucional y no les están entregando los medicamentos. Adicional a esto, le estamos haciendo un llamado a la entidad porque hay una deshumanización dentro del personal, que no está atendiendo adecuadamente a los usuarios”, manifestó Cárdenas.

Las autoridades de salud han insistido en que estos elementos deben entregarse de manera inmediata cuando estén disponibles, para evitar afectaciones al bienestar y a la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

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La Secretaría de Salud informó además que las inspecciones se realizan de manera periódica y sin previo aviso en distintas farmacias de Manizales, con el fin de garantizar transparencia y efectividad en los controles. Las jornadas buscan verificar el cumplimiento de los protocolos, detectar posibles fallas en los procesos internos y exigir respuestas oportunas frente a las necesidades de los usuarios.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que dé a conocer cualquier irregularidad relacionada con la entrega de medicamentos. Los usuarios pueden acudir a la oficina de Atención al Usuario (SAC) de la Secretaría de Salud, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a la Superintendencia Nacional de Salud o a la Personería de Manizales, entidades que acompañan la protección del derecho fundamental a la salud.