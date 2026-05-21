Millonarias deudas dejan sin atención de salud mental a usuarios de Nueva EPS en Manizales

Los usuarios de la Nueva EPS se quedaron sin atención en salud mental en Manizales. La IPS Plenamente suspendió los servicios para los afiliados de esa EPS debido a las millonarias deudas acumuladas y a los incumplimientos en los acuerdos de pago.

Esteban Quiceno, gerente de Plenamente, explicó que la deuda asciende a cerca de $3.500 millones, situación que afecta el flujo de caja de la entidad y le impide continuar prestando los servicios de salud mental a los usuarios de la Nueva EPS.

"El tema de confianza con la Nueva EPS se rompió. Nosotros veníamos sosteniendo la atención a usuarios de la Nueva EPS a pesar de que la cartera es muy alta. El valor de la deuda está distribuido entre obligaciones anteriores y posteriores a la intervención", señaló el gerente.

El directivo también aseguró que la Nueva EPS incumplió varios acuerdos de pago pactados en reuniones con directivos regionales y nacionales. Incluso recordó que la IPS ya había suspendido servicios el mes pasado, pero decidió reabrirlos luego del compromiso de la EPS de girar $600 millones, recursos que nunca llegaron.



"El 29 de abril nos reunimos aquí en Manizales con directivas nacionales de la Nueva EPS. Estuvo el agente interventor y la vicepresidenta de servicios de salud. Allí adquirieron cuatro compromisos de pago. El primero consistía en girar $600 millones la semana siguiente. Aunque no quedó acta escrita, uno confía porque está sentado con directivos nacionales. Ese pago nunca ingresó y eso nos obliga a cerrar nuevamente los servicios", afirmó Quiceno.

La situación afecta a miles de usuarios de la Nueva EPS en Manizales y Caldas. Según cifras entregadas por la IPS, la EPS cuenta con cerca de 400.000 afiliados en el departamento. Además, Plenamente atendía en promedio a 4.500 pacientes al mes y durante 2025 prestó servicios a cerca de 48.000 personas.

El gerente de Plenamente indicó que no asignarán nuevas citas para estos usuarios y que solo atenderán en los próximos días a los pacientes que ya están agendados.