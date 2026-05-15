Nueva EPS anuncia acuerdo para restablecer entrega de medicamentos a millones de afiliados

Nueva EPS anunció un acuerdo estratégico con cuatro de los gestores farmacéuticos más grandes del país con el objetivo de avanzar en la normalización de la entrega de medicamentos para millones de afiliados. La entidad confirmó alianzas con CAFAM, Disfarma, Colsubsidio y Offimedicas, operadores con presencia en varias regiones del territorio nacional.

Según informó la EPS, el acuerdo permitirá restablecer hasta en un 97 % la dispensación de medicamentos para más de cinco millones de usuarios, especialmente en departamentos donde estas redes farmacéuticas tienen operación. La medida busca responder a las dificultades que durante los últimos meses han denunciado pacientes por retrasos y fallas en la entrega de tratamientos médicos.

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, explicó que uno de los principales compromisos consiste en alcanzar acuerdos financieros y de pago con los operadores farmacéuticos para estabilizar la red y garantizar continuidad en la atención. Además, aseguró que parte de los recursos serán reinvertidos en otros gestores con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta y avanzar hacia la normalización total del servicio.

La EPS señaló que las proyecciones apuntan a superar el 95 % en la entrega de medicamentos al finalizar mayo en regiones como Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, entre otras.



El acuerdo representa un alivio para miles de pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo y tratamientos permanentes, quienes dependen de la entrega oportuna de medicamentos para evitar interrupciones en sus procesos médicos. Nueva EPS aseguró que continuará desarrollando mesas de diálogo con otros operadores farmacéuticos para extender la normalización del servicio a todo el país.