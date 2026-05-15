Alerta sanitaria en Ibagué por virus mano, pie y boca: colegios suspenden clases presenciales

La alerta sanitaria crece en Ibagué tras la confirmación de múltiples casos del virus de mano, pie y boca en instituciones educativas, una situación que ya obligó a suspender clases presenciales en algunos planteles mientras se intenta frenar la propagación.

El pronunciamiento lo hizo la secretaria de Salud municipal, Yennifer Guzmán, en entrevista con Blu Radio, donde envió un mensaje directo a padres de familia, docentes y cuidadores, insistiendo en que, aunque el virus es altamente contagioso, en la mayoría de los casos no representa gravedad. Guzmán fue enfática en llevar tranquilidad y explicó que esta infección viral es común en la población infantil y, aunque no pone en riesgo la vida de los menores, sí genera molestias importantes como fiebre, malestar general y dolorosas lesiones en manos, pies y boca.

“Es un virus leve, pero muy molesto. Puede hacer que los niños no quieran comer o beber por el dolor”, advirtió la funcionaria, al señalar que el cuadro clínico suele resolverse sin complicaciones mayores.

Uno de los llamados más insistentes estuvo relacionado con el aislamiento inmediato de los casos sospechosos. Guzmán recalcó que los menores con síntomas no deben ser enviados al colegio, debido al alto nivel de contagio del virus. El periodo de recuperación suele estar entre cinco y siete días, tiempo en el que el niño debe permanecer en casa, en reposo y bajo observación.



En cuanto al manejo de la enfermedad, la secretaria explicó que no existe un tratamiento específico, por lo que la atención se centra en el alivio de los síntomas. Recomendó mantener una hidratación constante, ofrecer líquidos fríos para aliviar el dolor en la boca, evitar alimentos picantes o salados y vigilar signos de deshidratación. También insistió en acudir a servicios médicos si la fiebre es persistente o si el menor deja de ingerir líquidos.

Guzmán advirtió además sobre el riesgo de la automedicación y señaló que las lesiones en la piel no deben ser tratadas con cremas sin valoración médica. “Lo que se trata son los síntomas, como en cualquier virus. Si las lesiones empeoran, lo ideal es consultar”, puntualizó.

Frente al aumento de casos, la Secretaría de Salud reiteró medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas, la limpieza constante de superficies y juguetes, y el aislamiento de personas contagiadas o sospechosas. El brote ya ha tenido efectos concretos, como la suspensión de clases presenciales en el Colegio San Bonifacio de las Lanzas en el ciclo exploratorio, tras confirmarse varios contagios, lo que llevó a la institución a migrar temporalmente a la virtualidad.

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Aunque las autoridades insisten en que no hay motivo de alarma general, sí subrayan la importancia de la corresponsabilidad entre familias, instituciones educativas y comunidad en general para contener la propagación del virus. “El virus no es grave, pero requiere compromiso de todos”, concluyó la secretaria. El seguimiento epidemiológico en la ciudad continúa para evitar que el brote se expanda en las próximas semanas.