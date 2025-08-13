Publicidad

Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga denuncia falta de medicamentos en dispensarios de EPS

Alcaldía de Bucaramanga denuncia falta de medicamentos en dispensarios de EPS

La Secretaría de Salud de Bucaramanga realizó encuesta que revela graves problemas en la entrega de medicamentos a usuarios de EPS.

Dispensarios eps Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Dispensarios EPS Bucaramanga //Foto: captura video Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
agosto 13, 2025 07:16 a. m.

La crisis en el suministro de medicamentos para pacientes afiliados a las EPS en Bucaramanga continúa con graves deficiencias . Una jornada de vigilancia realizada por la Secretaría de Salud y Ambiente reveló que el 48% de los 682 usuarios encuestados recibió su fórmula médica de manera incompleta.

Detrás de estas cifras hay historias que reflejan el impacto directo en la salud y calidad de vida de los pacientes.

Llevo 10 meses esperando una droga que es para mi esposa, lo tengo hospitalizado y hace un mes lo hospitalicé. Tengo tutela, tengo desacatos y qué más hago, el medicamento me lo niegan”, denunció una usuaria durante la jornada.

Otro usuario, con diagnóstico de hipertensión, aseguró: “Llevo dos meses sin recibir el metoprolol, dos meses que no me lo entregan”.

La actividad se llevó a cabo en 16 sedes de siete gestores farmacéuticos que operan en la ciudad y contó con la participación de 46 representantes de la Veeduría Ciudadana, la Contraloría General de la República, la Secretaría de Salud y Ambiente y la Superintendencia Nacional de Salud.

El perfil de los encuestados reveló que el 63% de las fórmulas correspondían a pacientes mayores de 60 años y que el 77% reclamaba medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer, artritis o dislipidemia. La mayor parte de los usuarios encuestados estaban afiliados a Nueva EPS (43%) y Sanitas (26%).

Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra que el 54% de los usuarios necesitó autorización previa para recibir sus medicinas, y el 8% de ellos nunca la obtuvo. Además, el 43% tuvo que acudir a más de una sede para completar su fórmula, y en el 71% de los casos no se entregó carta de desabastecimiento.

Las largas esperas también fueron un factor recurrente: aunque el 63% fue atendido en menos de una hora, un 30% esperó entre una y tres horas, y un 6% más de tres. Algunos pacientes afirmaron llegar desde las 5:00 a.m. para alcanzar un turno, pese a que las sedes abren a las 7:00 a.m.

La secretaria de Salud y Ambiente, Claudia Mercedes Amaya, advirtió que esta situación vulnera derechos fundamentales. “La salud es un derecho fundamental y no puede depender de la paciencia o el sacrificio del usuario. Estos hallazgos nos obligan a actuar con rigor para que los gestores farmacéuticos cumplan sus obligaciones y garanticen un servicio oportuno, eficiente y digno”.

La Secretaría de Salud, además, emitió una circular exigiendo a los gestores farmacéuticos un informe detallado sobre la entrega de medicamentos en el periodo evaluado. La información será cruzada con los resultados de la encuesta para establecer medidas correctivas.

