Alcaldía de Bucaramanga denuncia falta de medicamentos en dispensarios de EPS

La crisis en el suministro de medicamentos para pacientes afiliados a las EPS en Bucaramanga continúa con graves deficiencias . Una jornada de vigilancia realizada por la Secretaría de Salud y Ambiente reveló que el 48% de los 682 usuarios encuestados recibió su fórmula médica de manera incompleta.

Detrás de estas cifras hay historias que reflejan el impacto directo en la salud y calidad de vida de los pacientes.

“Llevo 10 meses esperando una droga que es para mi esposa, lo tengo hospitalizado y hace un mes lo hospitalicé. Tengo tutela, tengo desacatos y qué más hago, el medicamento me lo niegan”, denunció una usuaria durante la jornada.

Otro usuario, con diagnóstico de hipertensión, aseguró: “Llevo dos meses sin recibir el metoprolol, dos meses que no me lo entregan”.

La actividad se llevó a cabo en 16 sedes de siete gestores farmacéuticos que operan en la ciudad y contó con la participación de 46 representantes de la Veeduría Ciudadana, la Contraloría General de la República, la Secretaría de Salud y Ambiente y la Superintendencia Nacional de Salud.

El perfil de los encuestados reveló que el 63% de las fórmulas correspondían a pacientes mayores de 60 años y que el 77% reclamaba medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer, artritis o dislipidemia. La mayor parte de los usuarios encuestados estaban afiliados a Nueva EPS (43%) y Sanitas (26%).

Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra que el 54% de los usuarios necesitó autorización previa para recibir sus medicinas, y el 8% de ellos nunca la obtuvo. Además, el 43% tuvo que acudir a más de una sede para completar su fórmula, y en el 71% de los casos no se entregó carta de desabastecimiento.

Las largas esperas también fueron un factor recurrente: aunque el 63% fue atendido en menos de una hora, un 30% esperó entre una y tres horas, y un 6% más de tres. Algunos pacientes afirmaron llegar desde las 5:00 a.m. para alcanzar un turno, pese a que las sedes abren a las 7:00 a.m.

La secretaria de Salud y Ambiente, Claudia Mercedes Amaya, advirtió que esta situación vulnera derechos fundamentales. “La salud es un derecho fundamental y no puede depender de la paciencia o el sacrificio del usuario. Estos hallazgos nos obligan a actuar con rigor para que los gestores farmacéuticos cumplan sus obligaciones y garanticen un servicio oportuno, eficiente y digno”.

La Secretaría de Salud, además, emitió una circular exigiendo a los gestores farmacéuticos un informe detallado sobre la entrega de medicamentos en el periodo evaluado. La información será cruzada con los resultados de la encuesta para establecer medidas correctivas.

