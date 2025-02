“Deben 85.000 cuentas”: Hospital HIC que suspendió servicios a Nueva EPS en Santander

Luego de directivos del Hospital Internacional de Colombia (HIC) y la Fundación Cardiovascular de Colombia anunciaran la suspensión total de los servicios a los usuarios de la Nueva EPS debido a una deuda que asciende a $106.000 millones, el director de ambas entidades de salud, Víctor Raúl Castillo, señaló que la falta de pagos por parte de la EPS ha generado una grave crisis financiera en la institución.

Según explicó Castillo, la deuda corresponde a 85.000 deudas radicas, 2.000 pendientes por radicar y la atención a pacientes que están hospitalizados.

Publicidad

“Esto impide que tengamos recursos para comprar suministros. Hoy consignaron menos de la quinta parte del compromiso que tenían, lo que nos obliga a cerrar totalmente los servicios a la Nueva EPS", afirmó Castillo quien hizo énfasis en que por la falta de pago no es posible comprar suministros para la atención de los pacientes.

El directivo indicó que la crisis se agrava por la falta de comunicación con la EPS y su interventor. "No hay interlocutor, no hay con quién hablar. He pedido citas y no me han dado ninguna respuesta. Lamentamos mucho esta situación con la comunidad, pero esto cada vez es peor", agregó.

A pesar del cierre, Castillo aclaró que los pacientes que actualmente están hospitalizados no serán trasladados a menos que se logre una remisión a otra institución.

Publicidad

El directivo también destacó que el Gobierno Nacional sí ha transferido los recursos a las EPS, pero que los problemas de la Nueva EPS han surgido debido a cambios en la intervención de la entidad.

"El interventor que entró en diciembre detuvo todos los pagos y no hemos tenido contacto con él. Me da pena con los pacientes, pero no podemos quebrar por culpa de una EPS que no paga", puntualizó.

Ante esta situación, solo se atenderán urgencias vitales de afiliados a la Nueva EPS mientras se encuentra una solución a la problemática esta problemática que afecta a los usuarios.