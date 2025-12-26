En vivo
Bogotá

Bogotá pone en funcionamiento nuevo puente peatonal de TransMilenio en la Calle 146

La nueva infraestructura mejora la movilidad en el norte de la ciudad, beneficiará a cerca de 800.000 habitantes de Suba y Usaquén. Reemplaza el antiguo puente que no cumplía con normas de accesibilidad.

