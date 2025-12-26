Bogotá pone en funcionamiento nuevo puente peatonal de TransMilenio en la Calle 146

A partir de este sábado, 27 de diciembre, entra en funcionamiento el nuevo puente peatonal de TransMilenio en la Calle 146 con Autopista Norte, una obra que mejora la conectividad y accesibilidad de la estación Calle 146 y fortalece la movilidad en el norte de Bogotá.

El puente, construido por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), beneficiará a cerca de 800.000 habitantes de las localidades de Suba y Usaquén, así como a los usuarios del sistema TransMilenio de barrios como La Victoria Norte, Santa Helena, Mazurén, Cedritos y Cedro Bolívar.

“Cumpliendo la instrucción del alcalde, mañana TransMilenio dará apertura a la estación de la 146 y habilitaremos este nuevo puente que conectará esta estación y, en pocos meses, la de Mazurén”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

🚶‍♂️🌉 Seguimos trabajando por mejorar la calidad de vida en Bogotá👏



La nueva estructura tiene una longitud total de 344,29 metros, incluyendo tres rampas de acceso, un ancho de 2,20 metros y un gálibo de 5,90 metros. Su construcción tuvo una inversión de 11,4 mil millones de pesos y reemplaza el antiguo puente de concreto, que no cumplía con los estándares técnicos ni de accesibilidad para personas con movilidad reducida.



Con la puesta en servicio del puente, TransMilenio restablece la operación de 14 rutas en la estación Calle 146, lo que permitirá mejorar los tiempos de viaje y ofrecer una circulación más segura y cómoda para peatones, personas mayores y usuarios con movilidad reducida.

En el marco de este proyecto, ya se han entregado un carril restituido de 550 metros en la estación Toberín, la habilitación del carril central de la Calle 146 y el puente peatonal de acceso al costado sur de la estación Toberín, consolidando avances clave para la movilidad y el acceso al sistema TransMilenio en el norte de Bogotá.