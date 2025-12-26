Chontico Noche resultado del sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos en las jornadas nocturnas, gracias a su tradición, constancia en los sorteos y una mecánica de juego sencilla que facilita la participación de miles de apostadores en todo el país.

Su popularidad se ha consolidado con el paso del tiempo, convirtiéndose en una opción habitual para quienes siguen a diario los resultados del chance y buscan alternativas accesibles y confiables dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado oficial del Chontico Noche

Durante la transmisión oficial del sorteo, se confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden a la jornada más reciente del Chontico Noche y son los datos que deben verificarse en los tiquetes de apuesta.

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la compra de apuestas como la consulta de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Adicionalmente, el operador del juego ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se distingue por entregar premios especiales, ampliando así las opciones para los apostadores.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para distintos perfiles de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta jugadas con mayores posibilidades de premio.

Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible, adaptado a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Estos valores hacen posible participar de manera responsable, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro de premios es sencillo y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago ágil y refuerza la confianza de los jugadores en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.