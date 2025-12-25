Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos durante las jornadas nocturnas.

Su carácter tradicional, la regularidad de sus sorteos y la sencillez de su mecánica lo han consolidado como una opción habitual para miles de apostadores. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado oficial del Chontico Noche

La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta jornada nocturna: 4004 - 8.



Número ganador: 4004

Tres últimas cifras: 004

Dos últimas cifras: 04

Quinta balota: 8

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que facilita tanto la realización de apuestas como la consulta de resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando así las alternativas para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

las cifras pueden salir en cualquier orden. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad hace del Chontico Noche un juego flexible, con opciones que van desde apuestas sencillas hasta jugadas con mayores premios.



Costos de participación

El Chontico Noche se destaca por ser un juego accesible, pensado para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo el carácter popular del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El cobro de premios es un proceso sencillo y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago ágil y refuerza la confianza de los jugadores en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales del país.