Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

El chance Chontico Noche volvió a destacarse como uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos durante las jornadas nocturnas, consolidando su lugar como un sorteo tradicional con amplia trayectoria en el país. Con una identidad fuertemente ligada al Valle del Cauca, este chance mantiene la preferencia de miles de apostadores gracias a la sencillez de su mecánica, su regularidad y la cercanía que ha construido con el público a lo largo del tiempo.

Resultado oficial del Chontico Noche – 24 de diciembre de 2025

La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta jornada nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras

Quinta balota:

Tras la publicación del resultado, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar si obtuvieron algún premio a través de los canales oficiales autorizados.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la realización de apuestas como la consulta oportuna de los resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las alternativas disponibles para los jugadores.



Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden de las cifras.

gana sin importar el orden de las cifras. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): a certar las dos últimas cifras del resultado.

certar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con opciones que van desde apuestas sencillas hasta jugadas con premios más altos.



Costos de participación

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles en Colombia, permitiendo participar con montos controlados:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan la participación de un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y sencillo. El ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos permite un pago ágil y transparente, reforzando la confianza de los jugadores en este tradicional chance colombiano.