¿Por qué sigue subiendo el costo de vida en Bucaramanga?

En julio de 2025, Bucaramanga registró una inflación del 5,67%, la segunda más alta del país, según el más reciente reporte del DANE. Aunque esta cifra está por debajo del 7,36% que se registró en julio de 2024, aún supera el promedio nacional del 4,9%.

Ismael Estrada Cañas, director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, explicó que una inflación alta no significa que la ciudad tenga el mayor costo de vida del país. “La inflación mide la velocidad con la que suben los precios, pero para determinar el costo de vida se utilizan otras métricas, como el valor de la canasta básica”, aclaró.

De acuerdo con Estrada, el incremento en Bucaramanga se debe principalmente a cuatro grupos de gasto que han subido más que en otras ciudades.

Hoteles y restaurantes: la oferta gastronómica local se ha fortalecido y especializado, lo que ha elevado los precios de la comida preparada tanto para turistas como para residentes.

“Educación básicamente porque los buenos resultados en pruebas Icfes y altos niveles de inglés, permiten que los colegios privados apliquen los topes máximos autorizados por el Ministerio de Educación, generando tarifas más altas; también el transporte debido a que la falta de un sistema de transporte público masivo eficiente ha favorecido el transporte informal, que resulta más costoso para los usuarios”, explicó Estrada.

También el sector salud ha favorecido al aumento de la inflación, “los problemas en la cobertura de algunas EPS han obligado a los pacientes a pagar de su bolsillo medicamentos y servicios, lo que eleva el gasto”, indicó.

“El balance es agridulce”, señaló Estrada. “En sectores como educación y restaurantes, el aumento de precios responde a mejoras en la calidad y mayor flujo de recursos, lo que beneficia el empleo. Sin embargo, en transporte y salud el impacto es negativo y evidencia la necesidad de soluciones estructurales”.