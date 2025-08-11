Barranquilla no es la ciudad de Colombia que más se empobrece; estas cifras del Dane lo explican

La lucha contra la pobreza extrema en Barranquilla es una tarea que se está haciendo y que, durante los tres años del gobierno de Gustavo Petro, ha logrado una reducción de dos puntos porcentuales, luego de pasar de tener una incidencia en el 11.2% de la población en 2022 a 9.2% en 2024, lo que se traducen en 23.000 personas que salieron de dicha condición en este periodo.

Sin embargo, se trata de una recuperación con altos y bajos, pues entre 2023 y 2024 los números mostraron un leve deterioro tras producirse un aumento en un punto porcentual en este indicador, luego de que la población que no alcanzó en ese año a cubrir sus gastos mínimos pasara de 8.2% a 9.2%.

Este leve retroceso, llevó al presidente Gustavo Petro a decir el pasado viernes que Barranquilla está ganando el premio del empobrecimiento en el país, pese a que ni siquiera está entre las diez ciudades más golpeadas con este flagelo y que se sitúa dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de pobreza extrema.

“Barranquilla está en pleno proceso de empobrecimiento, pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, una familia, y mucha gente de Barranquilla se cree el cuento y esto ya es Caribe. La principal ciudad del Caribe, Barranquilla, y la segunda es Riohacha, entonces, indudablemente, tenemos un problema de empobrecimiento de ciudades caribeñas. No sucede con Montería, no sucede con Sincelejo, no sucede con Cartagena, no sucede con Santa Marta ni Valledupar. Barranquilla se ha ganado el premio al empobrecimiento de Colombia, al elevar la pobreza extrema más que otra ciudad de Colombia”, dijo el mandatario en su discurso realizado en Montería.

Lucha contra la pobreza extrema en Barranquilla en los últimos tres años, según datos del DANE. Elaboración propia.

Para expertos, si bien este resultado es una alerta, no la convierte en la ciudad líder del empobrecimiento del país; primero porque es Riohacha quien presentó el mayor incremento al pasar de 23,5% a 25,9%, y segundo porque tanto Cali como Barranquilla tuvieron un incremento absoluto de 16 mil personas en pobreza extrema en el último año. Es decir, si bien hay un desafío, no se evidencia un liderazgo negativo en este indicador.

En lo que no se equivoca el presidente es que la región Caribe sí es la más golpeada del país con pobreza extrema, pues cuatro de las cinco ciudades con mayor población empobrecidas son de esta zona norte del país, sin embargo, Barranquilla no aparece en este podium.

Se trata de Quibdó (29,7%), Riohacha (25,9%), Valledupar (13,4%), Cartagena (13,2%) y Santa Marta (13,1%). Para el caso de la capital del Atlántico, entre las 24 ciudades medidas por el DANE, esta se ubica en la posición número 11 con 9,2%, lo que la convierte en la segunda ciudad de la región con menor incidencia de este indicador, apenas superada por Montería (7,4%).

Registro de cifras sobre pobreza monetaria extrema en Colombia entre 2023 y 2024. Tomado de informe de DANE sobre pobreza monetaria.

A esto se suma que las cifras no estarían siendo analizadas en alineación con indicadores como el de pobreza monetaria y el coeficiente de Gini, los cuales tuvieron una mejora significativa que establece una mejora en la distribución del ingreso y en la cobertura de los gastos. Así lo explica Carlos Yanez, director del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe, de la Universidad del Norte.

“Es cierto que se revierte un poco, sobre todo en ese índice de pobreza extrema, pero también hay que aducir que así como el país ha tenido momentos críticos y también de contracción económica, es lógico que Barranquilla así lo padezca. Creo que fue algo apresurado. Hay que mirar con lupa cada uno de los indicadores de pobreza multidimensional y ahora lo de pobreza extrema. Uno no puede entrar a ver que si el multidimensional va bien, por el hecho de que el de extrema haya subido, enseguida se eche al lastre todo lo que se ha trabajado”, explicó el también docente universitario.



¿Qué más dicen las cifras?

Barranquilla está lejos de ciudades como Riohacha y Quibdó, en las que más de una cuarta parte de sus ciudadanos están en pobreza extrema, pero si se analizan los cambios en los indicadores de pobreza extrema entre 2022 y 2024, llama la atención que solo cuatro ciudades presentan descenso en su lucha contra la pobreza. Se trata de Riohacha (-2,6), Cali (-1,2%), Cartagena (-0,5) y Villavicencio (-0,1).

Registro comparativo en los últimos tres años del indicador de pobreza extrema, según cifras del DANE. Elaboración propia.

Para el caso, la capital del Atlántico se sitúa como la onceava ciudad con mejor recuperación de sus indicadores de pobreza extrema en este periodo con 2 puntos porcentuales de avance.

