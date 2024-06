Variante de San Gil se convertirá en elefante blanco: veeduría de Cámara de Comercio de Bucaramanga

La variante de San Gil, una obra que apalancó el Gobierno Nacional que se concientizó de su necesidad luego del trágico accidente en 2017 en el que una tractomula, que se quedó sin frenos, arrolló varios vehículos y murieron 5 personas y 17 personas más resultaron heridas, se convertirá en un elefante blanco por falta de recursos para su terminación.

En un informe de la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se dio a conocer el avance de la obra, que, aunque se supone que conectaría con la vía nacional hacía Bogotá, es una carretera aislada como lo aseguró la ingeniera Marcela Gualdrón a cargo del seguimiento de la obra.

De los 9.6 kilómetros que comprende el proyecto vial, solo van construidos 4.3 kilómetros y se requieren $125 mil millones para terminarla.

“Si no se consiguen los recursos, los recursos adicionales, lo que se ha invertido hasta ahora será un completo elefante blanco porque las obras que están ejecutadas no tiene conexión con absolutamente ningún punto, no conectan con vía a Barichara, no conectan con la vía al aeropuerto , no tiene conectante de diseño con la vía a cabrera”, explicó la ingeniera Gualdrón.

La obra de la variante de San Gil, cuyo contratista es la empresa Concay S.A, lleva 70 meses de ejecución, su plazo inicial era de 53, es decir culminaría en diciembre de 2022, no obstante, tuvieron que realizarle adiciones en plazo de 18 meses.

“Estamos a escasos dos meses de terminar el contrato, eso era una inversión de $173 mil millones de los cuales a la fecha se han invertido financieramente cerca de $155 mil millones. Para terminarla se requieren de mayores recursos; el Invías se ha comprometido con el proyecto, sin embargo, los recursos no se han adicionado”, señaló la ingeniera Gualdrón de la veeduría de la Cámara de Comercio.

De lo que va ejecutado, se ha construido el puente Fonce de 360 metros y el viaducto Lajas de 435 metros, pero advirtió la veeduría que si no se realizan inversiones adicionales serán obras sin ninguna funcionalidad.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado al Invías para que estas obras no vayan a quedar inconclusas y los recursos invertidos no se pierdan.

“Es muy preocupante que no esté solucionando hoy nada, ahí es el llamado al Gobierno Nacional, a Invías y al ministerio para poder contar con los recursos para finalizar los procesos de gestión predial y continuar con las obras que brinden realmente una solución porque esto viene por una tragedia”, señaló el dirigente gremial.

Actualmente, el tráfico pesado sigue cruzando por la vía principal de ingreso a San Gil, donde hay comercio y se encuentra también el principal atractivo turístico del municipio, el parque Gallineral, visitado por cientos de viajeros que llegan a disfrutar de la diferente oferta de este municipio santandereano y quienes, al igual que sus habitantes, se exponen al paso permanente de vehículos de carga.