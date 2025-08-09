Autoridades de Salud en alerta por situación financiera de las IPS en Bucaramanga

La crítica situación económica que atraviesan las principales Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Bucaramanga fue el eje central de la mesa de trabajo liderada por la Secretaría de Salud y Ambiente, con la participación del alcalde Jaime Andrés Beltrán y los gerentes de las 10 entidades más representativas de la ciudad.

Durante el encuentro, se socializaron los resultados de las auditorías realizadas en julio, las cuales arrojaron calificaciones destacadas en estándares de calidad en 8 de las 10 IPS evaluadas, que superaron el 90 %, mientras que las dos restantes obtuvieron más del 88 %.

Sin embargo, los buenos indicadores contrastan con un panorama financiero que las autoridades califican como preocupante y que podría comprometer la sostenibilidad de los servicios y la atención a la población bumanguesa.

“La calidad avanza, pero la situación financiera es preocupante; si no se corrige, podría comprometer la atención de miles de bumangueses”, advirtió la secretaria de Salud y Ambiente, Claudia Mercedes Amaya Ayala.

La administración municipal hizo un llamado a las instituciones de salud para seguir trabajando de la mano con los hospitales y buscar soluciones que permitan superar el déficit económico, garantizando la continuidad de los servicios, al tiempo que se mantiene la vigilancia sobre los estándares de calidad hospitalaria.