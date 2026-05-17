Respiro financiero para el Hospital Alma Máter: Nueva EPS anunció pago de $10.800 millones

Pocos días después de conocerse una preocupante carta de profesionales de la salud del Hospital Máter, en el que anunciaron la suspensión de atención en al menos 24 especialidades por millonarias deudas de las EPS, una buena noticia llegó para el centro asistencial por parte de Nueva EPS.

Se trata de una de las entidades con mayores obligaciones financieras para con esta institución clave en la formación de talento en salud. Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, indicó que el montó girado al Hospital asciende a 10.800 millones de pesos y que en las próximas semanas se podrán al día con los recursos restantes.

"Quedaríamos en una cuota de 4.500 millones de pesos que pagaremos en el mes de julio. Con esto se saldarán todas las deudas corrientes que tiene la Nueva EPS con la institución hospitalaria universitaria", destacó.

El interventor también invitó a otras EPS deudoras a ponerse al día con el Hospital que según cifras entregadas por su director general, Elmer Gaviria, deudas de Nueva EPS estaban por el orden de los $55.000 millones, mientras que Savia Salud tenía obligaciones por $107.000 millones. Los montos no son para nada desestimables si se tiene en cuenta que ocho de cada diez de pacientes que atiende la institución pertenece a una de estas dos EPS.



Se espera que con la llegada de estos recursos se reactiven los servicios suspendidos desde el pasado 15 de mayo como consulta externa, cirugía ambulatoria y cirugía electiva o programada.

Los profesionales del centro médico habían advertido que solo mantendrían el servicio de hematología a través de consulta externa de pacientes que requirieran la aplicación de esquemas de quimioterapia para enfermedades malignas.

De igual manera, en el caso del servicio de urgencias solo recibirían a pacientes clasificados como triage 1 y 2, pero además aquellos remitidos de otras instituciones debían ser comentados, sin excepción, con los especialistas correspondientes para definir su aceptación.