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Prontuario de alias ‘Mi Pez’, cabecilla detrás de atentados y masacres en Cauca: estaba en Palmira

Alex Vitonco Andela, alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, fue capturado en las últimas horas por la Policía.

Cayó alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de las disidencias responsable de atentados en Cali
Cayó alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de las disidencias responsable de atentados en Cali
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Alex Vitonco Andela, conocido con los alias de ‘David’ o ‘Mi Pez’, es el cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos, una de las facciones más violentas de las disidencias de las Farc que delinquen en el norte del Cauca. Según inteligencia, pasó de guerrillero raso a jefe de frente, consolidando poder criminal en municipios como Corinto, Toribío, Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao.

En los últimos años, fortaleció el uso de explosivos, motocicletas bomba y drones adaptados para atacar a la Fuerza Pública. Informes de inteligencia lo relacionan con atentados recientes en el municipio de Corinto y en Cali a las instalaciones del Cantón Militar Pichincha mediante el lanzamiento de cilindros desde un vehículo tipo microbús.

Cayó alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de las disidencias responsable de atentados en Cali
Cayó alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de las disidencias responsable de atentados en Cali

También es responsable del ataque terrorista en Cajibío, en la vía Panamericana, que dejó 20 muertos y heridos entre la población civil.

Las autoridades también le atribuyen una larga lista de hechos violentos, entre ellos el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, ocurrido en septiembre de 2019, así como homicidios de líderes sociales y excombatientes en distintas zonas del Cauca. También es responsable de coordinar ataques simultáneos contra estaciones de policía y unidades militares.

Alias ‘David’, señalado de ordenar atentado contra Julio Cesar Triana
Alias ‘David’, señalado de ordenar atentado contra Julio Cesar Triana
Foto suministrada

Su prontuario incluye desplazamientos forzados, como la expulsión de 85 familias en la vereda Mazamorrero en 2021, además de asesinatos de líderes indígenas en Buenos Aires, Cauca. Las investigaciones lo ubican como uno de los hombres con mayor influencia armada en la región.

Alias ‘Mi Pez’, quien fue capturado en las últimas horas en Palmira, Valle del Cauca, es considerado pieza clave dentro del aparato criminal de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, por su capacidad para coordinar acciones armadas, mover logística ilegal y mantener control territorial en zonas estratégicas del Cauca.

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