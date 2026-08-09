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Blu Radio  / Mundo  / Una madre y su bebé murieron al volcar una lancha cerca de la Estatua de la Libertad

Una madre y su bebé murieron al volcar una lancha cerca de la Estatua de la Libertad

El capitán de la embarcación, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria.

Mujer y bebé mueren cerca a Estatua de Libertad
Mujer y bebé mueren cerca a Estatua de Libertad
Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Una mujer y un bebé fallecieron el sábado por la noche al volcar una embarcación cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York, informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria, detallaron las autoridades.

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El Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

Una docena de personas fueron rescatadas tras el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves. Las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador.

La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.

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