Revelan últimas fotos de turistas colombianas antes del accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Las últimas fotografías de las tres turistas colombianas que murieron en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, fueron compartidas por un familiar de las víctimas en medio del profundo dolor que atraviesa la familia.

En las imágenes se observa a las mujeres disfrutando del viaje que habían emprendido para celebrar los 15 años de una adolescente de la familia.

El accidente ocurrió este sábado 8 de agosto en el Parque Nacional de Tijuca, una extensa zona boscosa ubicada en la ladera de una montaña. La aeronave, en la que viajaban tres pasajeras y el piloto, se precipitó en un sector cercano a Vista China, uno de los puntos turísticos de la ciudad.

Las víctimas colombianas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37 años, hija de Rocío; y Sofía Murillo, de 17 años, nieta de Rocío. También murió el piloto de la aeronave, Alessandro Rocha.



Las fotografías fueron publicadas en Facebook por Víctor Manrique, hijo de Rocío y hermano de Wendy, quien hizo parte del grupo familiar que viajó a Brasil. En las imágenes aparecen los integrantes de la familia durante su recorrido turístico, momentos que quedaron registrados antes de que el viaje terminara en tragedia.

Familia de turistas colombianas antes del accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Foto: Captura de redes sociales

Junto a las fotografías, Víctor compartió un mensaje en el que recordó a su madre, su hermana y su sobrina, y expresó el profundo dolor que deja su partida.

El último viaje de la mitad de mi familia. Gracias Dios, por permitirle a mi familia conocer lo bello que es este mundo y ahora darle la oportunidad de conocer lo bello del paraíso Escribió Manrique

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En la publicación, el familiar también escribió unas sentidas palabras para las tres mujeres: “Mi hermanita, mi madre y mi sobrina. Las amaré siempre en esta vida y la otra”.

Turistas colombianas junto a su familia antes del accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Foto: Captura de redes sociales

El viaje tenía como propósito celebrar los 15 años de Laura Manrique. La familia estaba conformada por seis personas, pero tuvo que dividirse debido a que el helicóptero tenía capacidad para transportar únicamente a tres pasajeros. Mientras Rocío, Wendy y Sofía abordaron la aeronave, Víctor Manrique, Daniela Castañeda y Laura permanecieron en tierra a la espera de realizar otro vuelo.

Víctor también relató al medio brasileño Globo que había encontrado en Instagram la empresa encargada de la excursión. Según su testimonio, cuando ocurrió el accidente, inicialmente recibió información de que el helicóptero había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, aproximadamente una hora después se enteró a través de sitios web de que había ocurrido un accidente y confirmó que se trataba de la aeronave en la que viajaban sus familiares.

En tierra se quedaron los otros tres miembros de la familia. Foto: Redes sociales

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La tragedia ocurrió en una zona de difícil acceso y los bomberos señalaron que las cuatro personas que estaban a bordo sufrieron graves quemaduras, lo que dificultó las labores de identificación.

En medio del duelo, Víctor agradeció además a las autoridades y a las personas que han acompañado a la familia tanto en Brasil como en Colombia durante las diligencias posteriores al accidente.

La Cancillería de Colombia informó que el Consulado en Río de Janeiro estableció contacto con los familiares y permanece coordinando con las autoridades brasileñas las diligencias correspondientes.

Las fotografías compartidas por Víctor quedaron así como uno de los últimos recuerdos públicos de Rocío, Wendy y Sofía con vida: imágenes de una familia que había viajado a Río de Janeiro para celebrar una fecha especial y que terminó enfrentando una tragedia que dejó a tres generaciones de una misma familia entre las víctimas.