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Helicóptero se estrella en Río de Janeiro y deja cuatro muertos: tres serían turistas colombianas

Los cuerpos quedaron irreconocibles y aún no han sido identificados oficialmente.

Helicóptero se estrella en bosque de Río de Janeiro y deja cuatro muertos
Accidente de helicóptero en Río de Janeiro.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, según informaron los bomberos, mientras que varios medios brasileños reportaron que tres de las víctimas eran turistas colombianas.

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Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.

Una fuente policial declaró a la AFP que las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente, pero varios medios locales reportaron que las pasajeras eran turistas colombianas. Según el portal de noticias G1, pertenecían a la misma familia.

El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

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El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

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