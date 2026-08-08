Helicóptero se estrella en Río de Janeiro y deja cuatro muertos: tres serían turistas colombianas

Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, según informaron los bomberos, mientras que varios medios brasileños reportaron que tres de las víctimas eran turistas colombianas.

El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña.

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.

Um helicóptero caiu na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, neste sábado (08), deixando o piloto e 3 passageiros mortos, o modelo Robson 44 foi encontrado em mata de difícil acesso e causou fogo na região, equipes de combate ao fogo foram mobilizadas.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/QKqfhnamsO — Hugo Borges (@hbj_r77032) August 8, 2026

Una fuente policial declaró a la AFP que las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente, pero varios medios locales reportaron que las pasajeras eran turistas colombianas. Según el portal de noticias G1, pertenecían a la misma familia.



El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

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El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.