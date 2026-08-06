Ocho personas heridas, una de gravedad, deja accidente de tránsito en el Túnel de Oriente

En medio del aumento de viajeros y el tránsito de vehículos por el puente festivo y eventos como la Feria de las Flores de Medellín, se reportó una grave emergencia vial en Antioquia.

El propio alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, confirmó que se está atendiendo la emergencia dentro del Túnel de Oriente, que involucró una van de transporte de pasajeros y un vehículo tipo furgón.

El reporte preliminar de las autoridades indica que el choque deja un saldo de 8 personas resultaron heridas, una de ellas trasladada en estado de urgencia vital a un centro asistencial en Medellín.

El alcalde Gutiérrez aseguró que con apoyo de la Concesión, los equipos de salud, los bomberos y agentes de movilidad trabajan en el lugar atendiendo la emergencia, trasladando a los heridos y adelantando las labores para restablecer la movilidad lo más pronto posible.



#Atención En un aparatoso accidente de tránsito en el Túnel de Oriente, que involucra un furgón y una buseta, ocho personas resultaron heridas, una de gravedad y trasladada a centro asistencial. El @DAGRDMedellin apoya la emergencia vial. No hay vía al @AeropuertoMDE #MañanasBlu pic.twitter.com/BKhUuqlrhH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 6, 2026

Por el momento no hay paso al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y como vías alternas se encuentra Alto de Palmas y la autopista Medellín - Bogotá.

‼️Estamos atendiendo una emergencia vial en el Túnel de Oriente, tras un siniestro entre una van de transporte de pasajeros y un vehículo tipo furgón.



El reporte preliminar indica 8 personas lesionadas, una de ellas trasladada en estado de urgencia vital🙏🏽.



Nuestros equipos de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 6, 2026