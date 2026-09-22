Dos hombres cayeron con $80 millones y oro avaluado en $565 millones en Caucasia, Antioquia

Dos hombres fueron capturados en Caucasia, Antioquia, durante un operativo de las autoridades en el que fueron incautados más de $80 millones en efectivo, más de 1.000 gramos de oro y dos celulares. Los elementos estarían relacionados con actividades de apoyo financiero al Clan del Golfo.

Las capturas e incautaciones se dieron en medio de un puesto de control en una zona del municipio cuando autoridades detectaron un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir el procedimiento.

Ante esta situación, los militares detuvieron el automotor y realizaron una inspección, encontrando más de $80 millones en efectivo, 1.088 gramos de oro y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

#Video Dos hombres fueron capturados en #Caucasia, #Antioquia, durante el operativo de las autoridades les fueron incautados más de $80 millones en efectivo, más de 1.000 gramos de oro y dos celulares. Todo estaría relacionados con apoyo financiero al Clan del Golfo. #MañanasBlu pic.twitter.com/fFivZkL5ZT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 22, 2026

Durante el procedimiento, los dos hombres manifestaron que el dinero y el material aurífero pertenecerían al Clan del Golfo. Además habrían, presuntamente, intentado sobornar a los uniformados ofreciéndoles la totalidad del dinero para evitar ser capturados.



Dinero incautado en Antioquia. Foto: Ejército Nacional.

La propuesta fue rechazada por los militares, quienes continuaron con el procedimiento establecido y efectuaron la captura de los dos hombres. Tras la incautación, autoridades adelantan investigaciones para dar con el origen y destino de los elementos.

Publicidad

El oro sería, presuntamente, producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Según el Ejército, la incautación representa una afectación a las economías ilegales que sostienen las actividades del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia.

De acuerdo con el Ejército, el oro incautado tendría un valor estimado de 565 millones de pesos, recursos que habrían dejado de ingresar a las finanzas de la mencionada estructura criminal.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Caucasia y los demás municipios del Bajo Cauca para combatir las economías ilícitas y otros factores de criminalidad, mientras que los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación jurídica.