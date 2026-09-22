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Frustran atentado por parte de las Disidencias de 'Calarcá' en San Andrés de Cuerquia

Las autoridades ubicaron el material explosivo y lo logró destruir.

EXPLOSIVOS ANTIOQUIA- EJÉRCITO.jpg
Foto: Ejército Nacional
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, frustraron un nuevo atentado del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. Las autoridades ubicaron el material explosivo y lo logró destruir

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Una operación militar permitió frustrar un posible atentado contra la comunidad en la vereda Media Loma, zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, lugar donde soldados del Batallón de Infantería Coronel Atanasio Girardot, localizaron y destruyeron de manera controlada varios explosivos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el material habría sido instalado y preparado para ser utilizado por integrantes del Frente 36 de las disidencias alias 'Calarcá'.

Durante las labores de registro y control territorial, los uniformados encontraron dos canecas que contenían aproximadamente 25 kilogramos de pólvora negra cada una y también un dispositivo explosivo improvisado tipo granada, presuntamente para ser lanzado mediante un dron.

Además, en el mismo sector también fue localizado un artefacto explosivo que no había sido detonado y que se encontraba instalado como un área preparada sobre un camino utilizado para el tránsito de personas.

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Ante el riesgo que representaban estos elementos para la comunidad y los integrantes de la Fuerza Pública, especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos realizaron los procedimientos técnicos correspondientes y llevaron a cabo la destrucción controlada del material.

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Según el Ejército Nacional, esta operación permitió eliminar una amenaza que podría haber afectado a los habitantes de la zona rural y a las personas que utilizan las vías de la vereda Media Loma.

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