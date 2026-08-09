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Papa León XIV urge a Ucrania y Rusia a que detengan los ataques a objetivos civiles

El pontífice expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso".

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

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"Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el papa.

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Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles".

"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", añadió el papa.

El pontífice estadounidense también expresó su preocupación "por la trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid," y renovó su llamamiento "a quienes están en primera línea para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil".

Asimismo pidió "a la comunidad internacional a que respalde estos esfuerzos y proporcione un alivio inmediato".

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"Rezo para que el Señor pueda poner fin al sufrimiento de quienes padecen, convertir los corazones de quienes infligen tanta violencia y conceder la paz tan esperada", señaló.

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