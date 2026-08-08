Exministro de Rafael Correa fue acusado en caso del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

La Fiscalía de Ecuador acusó formalmente a siete personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, cuando salía de un mitin de campaña en Quito.

Entre los señalados se encuentra José Serrano, quien fue ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según la Fiscalía, Serrano habría entregado información sensible a la organización criminal ‘Los Lobos’ sobre los movimientos de Villavicencio antes del crimen.

La acusación también involucra a Xavier Jordán, señalado de financiar y planificar el asesinato; al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, quien presuntamente coordinó acciones para concretar el homicidio; y a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, quien habría participado en la planificación del crimen a cambio de un millón de dólares.

Fernando Villavicencio Foto: AFP

La Fiscalía solicitó que Jordán, Serrano, Aleaga y Chavarría sean declarados prófugos. Los cuatro se encuentran fuera de Ecuador: Jordán y Serrano en Estados Unidos, Aleaga en Venezuela y Chavarría en España.



Para ellos, el ente acusador pidió que Interpol emita difusiones rojas con el propósito de facilitar su captura y que se inicien los respectivos procesos de extradición ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.

La audiencia se reanudará este domingo 9 de agosto, a las 9:00 de la mañana, con la intervención de las acusaciones particulares.

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En el caso de los otros siete procesados, la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva, además de las medidas para impedir la disposición de sus bienes y retener sus cuentas en el sistema financiero nacional. También pidió mantener las medidas de protección para las víctimas.

Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo expuso los señalamientos contra cada uno de los presuntos autores mediatos y solicitó al juez emitir el auto de llamamiento a juicio.

Villavicencio, reconocido por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción, fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un acto de campaña en Quito, días antes de las elecciones presidenciales.

#AHORA | #CasoMagnicidioFV: de forma virtual, se reinstala el día 15 de la audiencia preparatoria de juicio contra 7 procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando V. #FiscalíaEc continúa con su intervención. pic.twitter.com/eJrVfS0BFE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 8, 2026

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Por el crimen, cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales. El presunto autor de los disparos murió durante el enfrentamiento con los escoltas del candidato, mientras que seis ciudadanos colombianos señalados de estar vinculados al asesinato fueron asesinados posteriormente en prisión.