Abuelita de 97 años camina sobre las alas de una avioneta y rompe Récord Guinness

Betty Bromage, una abuelita británica de 97 años residente en la localidad de Cheltenham, Gloucestershire, es noticia internacional tras establecer una nueva marca en el mundo de la aviación. Bromage batió oficialmente su propio Récord Guinness al ser reconocida como la mujer de mayor edad en el mundo en realizar una caminata sobre las alas de una avioneta en pleno vuelo, una práctica conocida en inglés como wing walking.

Esta hazaña no es un evento aislado en su vida, ya que la mujer estableció este mismo récord por primera vez hace cuatro años y completo un total de seis caminatas aéreas durante la última década, habiendo iniciado esta actividad extrema a los 87 años.

La motivación principal detrás de este peligroso reto fue la recaudación de fondos para una causa personal. Bromage, durante una entrevista con la BBC, expresó que decidió apoyar a la unidad de ictus del Hospital General de Cheltenham, el centro médico donde recibió cuidados especializados tras sufrir un accidente cerebrovascular en agosto de 2025.

A pesar de que este problema de salud todavía afecta su capacidad de habla, la mujer se encuentra en condiciones físicas óptimas para realizar maniobras en las alturas, “Ellos (el hospital) me trataron tan bien. Afecta mis palabras, pero el resto de mí está bien”.



¿Quién es Betty Bromage y qué récord mundial rompió a los 97 años?

Betty Bromage es una exenfermera británica que, según el libro de los Récords Guinness, se convirtió en la wing walker femenina de mayor edad del mundo. Su hazaña consiste en permanecer de pie y asegurada sobre una avioneta biplano durante el vuelo.

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En el video en el que quedó registrada la hazaña se observa a la abuelita sobre el ala superior de un biplano que combina colores como blanco, azul y rojo. Bromage permanece sujeta a un soporte metálico diseñado para este tipo de actividad aérea.

La grabación muestra el momento en que la aeronave despega y se eleva sobre el paisaje rural británico. Durante el vuelo, la avioneta realiza varias volteretas, dejando a Bromage momentáneamente de cabeza mientras permanece asegurada sobre el ala, en el video también aparece Bromage en tierra sosteniendo el certificado del Récord Guinness.

¿Por qué Betty Bromage realiza caminatas sobre las alas de aviones en vuelo?

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La razón principal por la que Bromage realiza estas actividades es para evitar el aburrimiento y mantenerse activa. Según sus propias declaraciones,en declaraciones a la BBC explicó el hecho de no poder conducir y tener una visión limitada le genera cierta frustración “No puedo conducir, no veo muy bien y me frustro un poco. Por eso, quiero hacer las cosas que sí puedo hacer”.

Bromage mencionó que, para ella, una feria de atracciones resulta mucho más desagradable que estar sobre el ala de un avión: “La feria es mucho peor”.

Además del factor recreativo, su labor benéfica es fundamental. La inspiración para ayudar a otros surgió de una frase que leyó en la pared del hospital donde trabajó como enfermera, la cual destacaba la importancia de realizar actos de bondad en el momento presente:

“Decía: 'Pasamos por este mundo solo una vez; cualquier bien que podamos hacer, cualquier amabilidad que podamos mostrar, hazlo ahora, no lo pospongas ni lo descuides, no volverás a pasar por este camino'".

Betty Bromage realiza acrobacias de wing walking sobre el ala de una avioneta en Gloucestershire para romper un Récord Guinness. Captura de pantalla Instagram @meganoticiascl y @radio13digital

Imogen Sims, representante de la organización benéfica de los Hospitales de Cheltenham y Gloucester, destacó que el desafío asumido por la mujer es "increíble" y que las donaciones obtenidas servirán para adquirir equipamiento médico que beneficiará tanto a pacientes como al personal sanitario.

A pesar de los riesgos, Bromage señaló en la entrevista con la BBC, que la parte más difícil de la experiencia es la logística inicial debido a su baja estatura. "El único problema es subir al ala porque soy bastante baja. Una vez que estás allí, no hay problema", explicó la récord mundial.

Con la mirada puesta en el futuro, Bromage le manifestó al medio anteriormente mencionado su interés en planificar algo especial para cuando alcance los 100 años de edad: “Tendré que pensar en algo para cuando cumpla 100 años; algo especial”.