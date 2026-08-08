Explosión desata voraz incendio en el Bronx: una persona murió y 14 resultaron heridas

El Bronx, en Nueva York, es uno de los distritos más conocidos de Estados Unidos. Históricamente ha sido asociado con la diversidad cultural, el nacimiento del hip hop y también con episodios de criminalidad y emergencias urbanas que han marcado su historia.

Aunque en los últimos años ha tenido procesos de transformación, sigue siendo un sector donde incidentes de gran magnitud alertan a sus habitantes. Precisamente, en las últimas horas ocurrió un hecho lamentable que enlutó a los residentes de un edificio.

Explosión e incendio dejan víctimas en edificio residencial del Bronx

Un fuerte incendio provocado por una explosión sacudió un edificio de apartamentos en el Bronx, dejando como saldo una persona muerta y al menos 14 heridos, según reportaron las autoridades de Nueva York.



Entre los lesionados se encuentran seis bomberos que atendían la emergencia, debido a la magnitud del siniestro y las dificultades que enfrentaron los equipos de rescate durante la operación.

Las llamas consumieron al menos tres pisos del edificio, generando una escena crítica cuando parte del tercer nivel colapsó sobre el segundo. El trágico hecho obligó a los organismos de emergencia a retirarse temporalmente del lugar por el riesgo estructural.

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En video quedó registrado el voraz incendio, las imágenes dejan ver que toda la estructura está cubierta de humo y en uno de los niveles salen las llamas que no dan tregua.

🔥🚒🇺🇸 Explosión desata infierno en EEUU: un muerto y 14 heridos



📌 Un incendio en un edificio de apartamentos del Bronx, en la ciudad de Nueva York, dejó un saldo de un muerto y 14 heridos, entre ellos seis bomberos.



🚨 Las llamas consumieron tres pisos y el colapso parcial… pic.twitter.com/tKKH6yjOPE — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 8, 2026

En total, más de 300 miembros del Departamento de Bomberos participaron en las labores para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras zonas cercanas.

Por ahora, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de la explosión que desencadenó la emergencia, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a los afectados.