Impactante video muestra cómo médicos enfrentaron un terremoto de 6,8 durante una cirugía en Japón

Una cirugía que avanzaba con normalidad se convirtió en una escena de tensión cuando un violento movimiento telúrico comenzó a sacudir el quirófano. En medio de la emergencia, el equipo médico no abandonó al paciente: los profesionales se mantuvieron junto a la mesa de operaciones mientras el mobiliario se desplazaba, las luces parpadeaban y varios elementos del lugar se balanceaban por la fuerza del sismo.

El episodio ocurrió en el Hospital General de Kumamoto, en el sur de Japón, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro de la sala. Las imágenes, posteriormente divulgadas por el propio centro asistencial, permiten observar la reacción de los médicos durante los segundos más críticos del terremoto.

En la grabación se aprecia cómo la camilla comienza a moverse de manera brusca mientras los integrantes del equipo quirúrgico intentan mantenerla estable. El objetivo era proteger al paciente y evitar que alguno de los objetos que se encontraban alrededor pudiera caer o provocar un accidente.

El movimiento también alteró el resto del quirófano. Algunas mesas cambiaron de posición y el instrumental suspendido empezó a oscilar con fuerza. Mientras los médicos permanecían concentrados en el procedimiento, una enfermera abrió una de las puertas de la sala, dejando despejada una posible vía de salida en caso de que fuera necesario evacuar.



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Salen a la luz estas impactantes imágenes del terremoto del pasado 28 de julio en Kumamoto: durante el sismo (mag. 7.1), el equipo médico protegió con sus propios cuerpos a un paciente en plena cirugía.



¡La operación fue un éxito! 👏🏼✨👇🏼 pic.twitter.com/BoGoFBYecb — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) August 8, 2026

El terremoto tuvo una magnitud de 6,8 y afectó con especial fuerza a la ciudad de Kumamoto. Reportes de medios locales señalaron que el desastre dejó al menos 39 personas muertas y alrededor de 170 heridas.

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Para ese día, el hospital tenía cuatro cirugías previstas. Una de ellas ya estaba en desarrollo cuando comenzaron las fuertes sacudidas. Durante aproximadamente 20 segundos, el personal tuvo que lidiar con el movimiento del edificio sin perder de vista la intervención que estaba realizando.

Una vez que la intensidad del terremoto disminuyó, los trabajadores revisaron el estado del quirófano y volvieron a organizar los equipos que se habían desplazado. Aunque el edificio había sufrido afectaciones, los cirujanos continuaron con el procedimiento y consiguieron finalizarlo.

El centro médico informó posteriormente que las cuatro operaciones previstas para aquella jornada concluyeron con éxito. Ninguna de las intervenciones tuvo que ser cancelada de manera definitiva como consecuencia del terremoto.

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La emergencia, sin embargo, dejó consecuencias en la infraestructura del Hospital General de Kumamoto. Los daños materiales obligaron a realizar trabajos de recuperación y limitaron parcialmente el funcionamiento de las instalaciones durante los días posteriores.