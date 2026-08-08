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Blu Radio  / Mundo  / Menor de 15 años disfrazado de payaso asesinó a un abuelo y dejó un escalofriante mensaje

Menor de 15 años disfrazado de payaso asesinó a un abuelo y dejó un escalofriante mensaje

Un menor de 15 años fue detenido por el asesinato de un hombre de 78 años, quien fue atacado con un cuchillo en Illinois el lunes.

Menor de edad asesinó a abuelo
Menor de edad asesinó a abuelo
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Una escena de terror conmocionó a East St. Louis, Illinois. Un adolescente de 15 años fue capturado tras su presunta participación en el asesinato de un hombre de 78 años, quien habría sido atacado mientras esperaba un autobús.

El caso tuvo lugar sobre las 10:00 de la noche del lunes, cuando la Policía Estatal de Illinois recibió el reporte sobre un cuerpo encontrado en una vía residencial. La víctima fue identificada como John Wesley Allen Sr., un veterano de la Marina y conductor de autobús jubilado.

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¿Qué pasó con el hombre de 78 años asesinado?

Según lo revelado por las autoridades, Allen fue apuñalado varias veces en lo que sería un ataque aleatorio. El hombre estaba en la parada del autobús cuando fue abordado por el adolescente.

Antes del hallazgo del cuerpo, una cámara de seguridad ubicada a tres cuadras registró a una persona vestida con un disfraz de payaso negro y rojo. En las imágenes, el sospechoso se acerca a la cámara y susurra: "Te estoy buscando".

Vecinos aseguraron haber visto a una persona desplazándose entre las viviendas, mirando por las ventanas y portando un cuchillo.

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¿Cómo capturaron al presunto asesino?

La Policía identificó al menor y lo encontró en una vivienda durante la noche del pasado lunes. Luego quedó bajo custodia y enfrenta un cargo por asesinato premeditado relacionado con la muerte de Allen.

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Las autoridades continúan revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar con precisión lo ocurrido y determinar si existen más elementos relacionados con el ataque. La investigación también busca esclarecer qué motivó el crimen, pues la familia de la víctima asegura que Allen no conocía al adolescente.

¿Quién era John Wesley Allen?

Para sus familiares, Allen era mucho más que la víctima de un ataque. Durante más de 35 años trabajó como conductor de autobús y era reconocido por su cercanía con sus seres queridos.

Su familia contó que asistía regularmente a la iglesia y que había dedicado buena parte de su vida a servir a otras personas.

Entre los aspectos conocidos sobre sus últimas horas se encuentra que había acudido a un hospital de veteranos para un chequeo antes de dirigirse a visitar a su hermana. Posteriormente, fue encontrado sin vida cerca de la parada de autobús.

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