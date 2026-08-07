Una decena de explosiones se escucha en Kiev tras alerta por misiles balísticos

Una decena de explosiones se escuchó en la capital de Ucrania la madrugada de este sábado, informó un periodista de la AFP tras una alerta por misiles balísticos y el reporte de tres muertos en la región de Kiev por ataques rusos.

La administración militar de la capital había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una "alerta aérea debido al uso de misiles balísticos".

Esa misma noche, el jefe de la administración militar de la región, Timor Tkatchenko, informó de ataques rusos que causaron tres muertos, entre ellos un niño, en los alrededores del noreste de Kiev.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.



El miércoles, al menos 17 personas fallecieron en bombardeos nocturnos rusos contra Kiev y su región.

Kiev Foto: AFP

La defensa antiaérea ucraniana no pudo derribar ningún misil debido a la falta de interceptores, que el presidente Volodimir Zelenski pide a sus aliados occidentales que le proporcionen.

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El mandatario ucraniano, quien ha intensificado sus viajes al extranjero para consolidar el apoyo internacional a su país, llegó el viernes por la noche a Serbia para su primera visita a ese aliado tradicional de Moscú desde el estallido del conflicto.

El sábado se reunirá con su homólogo Aleksandar Vucic para hablar sobre la economía y "cuestiones de seguridad".

A finales de julio, Zelenski viajó a Washington para reunirse con Donald Trump e intentar obtener sistemas de defensa Patriot, ya que estos son los únicos capaces de interceptar los misiles rusos más avanzados.

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Según el diario Financial Times, Trump rechazó esta solicitud debido a la escasez de esos interceptores en los inventarios de Washington desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

Este nuevo ataque ruso contra Kiev se produjo, además, mientras los senadores estadounidenses aprobaron el viernes nuevas sanciones contra Rusia, que apuntan especialmente a la industria de los hidrocarburos.