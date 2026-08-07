Capturan a seis colombianos en Paraguay por secuestro de un connacional vinculado al 'gota a gota'

En el operativo "Gota a Gota", adelantado por la Policía y la Fiscalía de Paraguay, fueron capturados seis ciudadanos colombianos durante allanamientos simultáneos en las ciudades de Asunción y Luque, con el objetivo de desarticular una presunta organización dedicada al préstamo ilegal y al secuestro extorsivo.

La investigación comenzó luego de que los familiares de un ciudadano colombiano denunciaran en Medellín que había sido secuestrado en Asunción. Con esa información, las autoridades paraguayas iniciaron las labores de búsqueda.

Según el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía de Paraguay, el colombiano fue retenido el pasado 4 de agosto y, junto con su pareja paraguaya, permaneció cerca de 72 horas en cautiverio.

Durante ese tiempo, los secuestradores enviaron videos y audios a la familia para exigir un rescate de 25 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 50 millones de guaraníes. Según el reporte de las autoridades, ambas víctimas fueron rescatadas con vida.



La principal hipótesis de las autoridades es que tanto las víctimas como los capturados hacían parte de una red de ciudadanos colombianos dedicada al negocio del "gota a gota" en Paraguay y que el secuestro estaría relacionado con disputas derivadas de esa actividad. Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan nuevas capturas.