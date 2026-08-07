En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a seis colombianos en Paraguay por secuestro de un connacional vinculado al 'gota a gota'

Capturan a seis colombianos en Paraguay por secuestro de un connacional vinculado al 'gota a gota'

De acuerdo con las autoridades paraguayas el secuestro habría sido producto de disputas entre los secuestradores y la víctima relacionadas con esa actividad.

Colombianos capturados en Paraguay
Colombianos capturados en Paraguay
Foto: suministrada
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

En el operativo "Gota a Gota", adelantado por la Policía y la Fiscalía de Paraguay, fueron capturados seis ciudadanos colombianos durante allanamientos simultáneos en las ciudades de Asunción y Luque, con el objetivo de desarticular una presunta organización dedicada al préstamo ilegal y al secuestro extorsivo.

La investigación comenzó luego de que los familiares de un ciudadano colombiano denunciaran en Medellín que había sido secuestrado en Asunción. Con esa información, las autoridades paraguayas iniciaron las labores de búsqueda.

Últimas noticias

Kiev, Ucrania
Mundo

Una decena de explosiones se escucha en Kiev tras alerta por misiles balísticos

Adolescente de 14 años les quitó la vida a sus abuelos y a cinco personas de su colegio
Mundo

Adolescente de 14 años les quitó la vida a sus abuelos y a cinco personas de su colegio

Según el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía de Paraguay, el colombiano fue retenido el pasado 4 de agosto y, junto con su pareja paraguaya, permaneció cerca de 72 horas en cautiverio.

Durante ese tiempo, los secuestradores enviaron videos y audios a la familia para exigir un rescate de 25 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 50 millones de guaraníes. Según el reporte de las autoridades, ambas víctimas fueron rescatadas con vida.

La principal hipótesis de las autoridades es que tanto las víctimas como los capturados hacían parte de una red de ciudadanos colombianos dedicada al negocio del "gota a gota" en Paraguay y que el secuestro estaría relacionado con disputas derivadas de esa actividad. Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan nuevas capturas.

Vea también

Drones en la guerra en Ucrania
Nación

Narcos colombianos buscan en Ucrania entrenamiento para drones, advierte Financial Times

Colombianos desaparecen en Rusia tras falsa propuesta laboral: "están en la guerra"
Nación

Colombianos desaparecen en Rusia tras falsa propuesta laboral: "están en la guerra"

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paraguay

Secuestro

Publicidad

Publicidad

Publicidad