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Chavismo y oposición venezolana acuerdan un primer ciclo de diálogo hasta el 12 de agosto

Las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela.

Bandera de Venezuela
Bandera de Venezuela
Foto: AFP.P
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El chavismo y un grupo de la oposición venezolana acordaron este jueves mantener hasta el próximo 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones.

"En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas", señalaron ambas delegaciones en un comunicado conjunto publicado en redes sociales.

Asimismo, las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de «todas las fuerzas».

"Se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones", añadieron las partes.

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Las delegaciones se encontraron este jueves cara a cara en la base aérea La Carlota de Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien defiende la vigencia del Parlamento electo en 2015.

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Figuera llegó el miércoles a Venezuela y reiteró a la prensa local que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por el chavismo, para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

Este jueves, el Gobierno de EE.UU. aplaudió el inicio de estas conversaciones entre el Ejecutivo chavista y un grupo opositor, un diálogo que definió como una «oportunidad única» para la reconciliación y la transición en el país suramericano.

"Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

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