Así trasladaron a EE. UU. a los 17 exmilitares colombianos del caso Jovenel Moïse

Esposados de pies y manos, vestidos con ropa de recluso color arena y tras permanecer cinco años detenidos en Puerto Príncipe, 17 exmilitares colombianos llegaron a la Corte del Distrito Sur de la Florida. El traslado desde Haití hasta territorio estadounidense se concretó el fin de semana para que respondan por la conspiración en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

Durante la comparecencia inicial, la juez indagó la situación económica de los procesados para evaluar la asignación de un abogado de oficio. La mayoría indicó depender de su pensión militar, mientras que la magistrada aclaró que los bienes inmuebles reportados por algunos integrantes se analizarán con sus defensores para determinar si deben asumir parte de los costos legales.



¿Cómo fue el traslado a Estados Unidos y qué denunciaron las familias?

Según denunció Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona Flores, el operativo de traslado desde la isla se realizó sin aviso ni acompañamiento del Gobierno. Carmona aseguró que no existió confirmación oficial de la Cancillería y que se enteró del procedimiento a las 11:00 a. m. del día del viaje a través de una fuente privada.

De acuerdo con el testimonio de la vocera de las familias, el oficial fue contratado por la empresa estadounidense CTU para prestar servicios de seguridad privada en un país de Centroamérica, enterándose de que el destino era Haití en el aeropuerto El Dorado. Asimismo, sostienen que los acusados fueron utilizados como "chivos expiatorios" y que no existe material probatorio en su contra.



¿Qué evidencias cuestiona la defensa sobre el momento del magnicidio?

La defensa de los allegados indicó que las autoridades de Haití incurrieron en contradicciones en la reconstrucción del crimen. Según declaraciones entregadas por los detenidos a agencias de Estados Unidos como el FBI y Homeland Security, la propia policía haitiana los contactó la noche del hecho para apoyar la captura de un objetivo de alto perfil.

Foto: AFP

De acuerdo con un video citado por Carmona, los colombianos abordaron camionetas junto a agentes policiales a las 2:44 a. m., mientras que los reportes oficiales fijaron la hora de la muerte de Moïse a la 1:00 a. m. Al llegar al perímetro residencial, la esposa del oficial sostuvo que el lugar estaba sin anillos de seguridad y que la policía abandonó a los exmilitares en la escena junto al cuerpo del mandatario.



¿Cuáles son los cargos que enfrentan en la Corte de Florida?

Los 17 exmilitares colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, Joseph Félix Badio, enfrentan tres cargos federales en Estados Unidos. Entre las acusaciones constan la conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, la provisión de dichos recursos y la conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de territorio estadounidense.



Los tres delitos contemplan la pena máxima de cadena perpetua. En el expediente judicial se describe a los imputados como mercenarios colombianos que habrían simular ser agentes de la DEA. Las audiencias de lectura formal de cargos y de evaluación de detención preventiva o fianza se llevarán a cabo entre el 24 y el 29 de septiembre.