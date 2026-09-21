Cadenas de televisión en EE UU suspenden cobertura de la Casa Blanca en protesta por vetos

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, conocida como ‘pool’, después de que la administración estadounidense vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico.

ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN integran el grupo encargado de proporcionar de manera rotativa las imágenes de los actos presidenciales al resto de los medios. La decisión implica que no habrá un equipo de reemplazo para CNN, que tenía asignada la cobertura del presidente este lunes.

La medida representa una respuesta conjunta de las principales cadenas de televisión al veto de la Casa Blanca contra los tres medios. Las cadenas señalaron que el público tiene interés en recibir información independiente y que ninguna administración debería restringir a un medio por su cobertura periodística.

CNN, MS NOW y Politico demandan a Trump

El anuncio de las cadenas se produjo el mismo día en que CNN, MS NOW y Politico informaron que presentarán una demanda contra la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca.



Los tres medios sostienen que el veto vulnera sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda busca que un tribunal federal restablezca el acceso de sus periodistas a las instalaciones y actividades presidenciales.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibiría el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. El mandatario acusó a estos medios de publicar lo que calificó como “fake news” y cuestionó su cobertura de su administración.

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¿Qué es el ‘pool’ de televisión de la Casa Blanca?

El ‘pool’ de televisión es un sistema mediante el cual las principales cadenas se turnan para cubrir los desplazamientos y actividades del presidente. El medio que tiene asignada la cobertura produce las imágenes y las comparte con las demás cadenas, lo que evita que numerosos equipos de televisión tengan que ingresar simultáneamente a espacios reducidos.

CNN tenía asignada la cobertura de Trump este lunes, pero la Casa Blanca no incluyó a ningún integrante del ‘pool’ televisivo en sus indicaciones para la jornada. Posteriormente, las cadenas acordaron no enviar un equipo de reemplazo. La decisión también afecta la cobertura televisiva de actividades internacionales del presidente, incluida su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El veto a CNN, MS NOW y Politico profundiza el enfrentamiento entre la administración Trump y varios medios de comunicación estadounidenses. La Casa Blanca ya había impedido durante el fin de semana el ingreso de periodistas de las tres organizaciones a sus instalaciones.

