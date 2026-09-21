Reunión Delcy – Trump: “Gracias al presidente, en Venezuela hay transición”, dice Mario Díaz-Balart

El congresista republicano Mario Díaz-Balart defendió el proceso de transición política en Venezuela y sostuvo que el objetivo de la administración de Donald Trump debe ser garantizar unas elecciones libres. El legislador también se refirió al futuro político de María Corina Machado y a las investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el expresidente colombiano Gustavo Petro.

La eventual reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro político venezolano. Para el congresista republicano Mario Díaz-Balart, aunque una fotografía entre ambos dirigentes pueda generar rechazo entre sectores de la oposición venezolana, el encuentro debe entenderse dentro de un proceso que, según afirmó, busca conducir al país hacia elecciones libres.

En entrevista con Mañanas Blu, Díaz-Balart aseguró que el escenario político venezolano ha cambiado sustancialmente frente a lo que ocurría meses atrás y defendió la estrategia de la administración Trump.

“Hace 8 meses estaba Maduro en el poder, nadie pensaba de que ese régimen iba a cambiar. Hoy en día ya se está comenzando con la segunda parte, etapa de esta etapa de 3 partes”, afirmó el congresista. Según su explicación, el proceso contempla tres momentos: una primera etapa relacionada con la economía, una segunda enfocada en el cambio de las instituciones y una tercera que culminaría con la realización de elecciones.



Díaz-Balart pide preparar las condiciones para elecciones libres

El congresista republicano sostuvo que las elecciones presidenciales y generales deben realizarse lo antes posible, aunque consideró que, en su opinión, todavía no existen las condiciones institucionales necesarias para llevarlas a cabo. “Yo quiero que las elecciones presidenciales y generales se tomen, se hagan lo antes posible. Pero vamos a estar claro, no puede ser hoy. Si fuera hoy, se robarían las elecciones”, señaló.

Díaz-Balart insistió en que, antes de llegar a las urnas, deben producirse modificaciones institucionales que permitan garantizar un proceso electoral que, según sus palabras, sea verdaderamente libre. También mencionó como uno de los asuntos pendientes la liberación de presos políticos. “La parte, yo creo que más peligrosa es de nuevo cambiar las instituciones y que se tengan que liberar todos los presos políticos”, manifestó.

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En ese contexto, el legislador sostuvo que la eventual conversación entre Trump y Delcy Rodríguez debería servir para insistir en la necesidad de mantener el proceso de transición y avanzar hacia elecciones.

El papel de Delcy Rodríguez en la transición

Consultado sobre la permanencia de figuras vinculadas al antiguo poder venezolano, entre ellas Diosdado Cabello y la propia Delcy Rodríguez, Díaz-Balart reconoció que se trata de dirigentes cuestionados por sectores de la oposición, pero argumentó que las negociaciones forman parte de una transición política que, según él, requiere tiempo.

“Las transiciones se demoran. La única razón que estamos hablando de algo de eso es precisamente porque hubo el cambio en la Casa Blanca y ahora hay una administración que quiere que hayan elecciones en Venezuela”, afirmó.

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El congresista atribuyó a la política de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el actual escenario de transición que describe. Al mismo tiempo, sostuvo que el objetivo final debe ser que los venezolanos puedan decidir mediante las urnas quiénes serán sus próximos gobernantes. Díaz-Balart incluso mencionó a María Corina Machado como una de las figuras que, a su juicio, podría tener un papel relevante en ese escenario, aunque recalcó que la decisión corresponde a los electores venezolanos.

“Yo creo que yo sé quién va a ser el próximo presidente electo de Venezuela. Yo creo que va a ser María Corina Machado, pero eso lo tiene que determinar el pueblo de Venezuela a través de elecciones libres”, dijo.

María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

El futuro de María Corina Machado también estuvo entre los asuntos abordados durante la entrevista. Al ser consultado sobre una eventual fecha de regreso de la dirigente opositora a Caracas, Díaz-Balart evitó confirmar públicamente esa información. “Esos son temas que yo prefiero no hablar públicamente”, respondió.

Sin embargo, el congresista expresó abiertamente su respaldo a la líder opositora y destacó su importancia dentro del proceso político venezolano: “Yo la admiro muchísimo. Yo creo que es una de las líderes más importantes y más impresionantes que yo he conocido”, afirmó.

Díaz-Balart agregó que su compromiso consiste en respaldar el proceso hacia unas elecciones en Venezuela y manifestó que considera que Machado tiene un futuro político relevante en el país.

Las investigaciones en Estados Unidos y el caso Petro

La conversación también abordó la situación del expresidente colombiano Gustavo Petro y las versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con estructuras ilícitas y con el financiamiento proveniente de Venezuela.

Díaz-Balart sostuvo que las investigaciones estadounidenses deben desarrollarse bajo el Estado de Derecho y evitó confirmar la existencia de una acusación formal contra Petro.

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“Yo no sé, eso tendremos que verlo. En los Estados Unidos existe el Estado de Derecho, gracias a Dios. Veremos si hay algo”, respondió al ser preguntado específicamente sobre la existencia de un indictment o investigación formal en tribunales estadounidenses.

El congresista añadió que, en su opinión, una eventual aparición del nombre de Petro en investigaciones relacionadas con Venezuela tendría consecuencias políticas, pero dejó claro que será la justicia estadounidense la que determine si existen elementos suficientes para avanzar: “Si sale, si surge, yo creo que eso sería, bueno, no serían días positivos para el señor Petro en el futuro”, expresó.

