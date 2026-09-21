"No me sorprendería si el nombre de Petro sale en investigación contra Maduro": Mario Díaz-Balart

El congresista republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart aseguró que no le sorprendería que el nombre del expresidente Gustavo Petro aparezca en las investigaciones que adelantan autoridades estadounidenses alrededor del régimen de Nicolás Maduro y sus presuntos vínculos con actores políticos y grupos ilícitos de la región.

En entrevista con Mañanas Blu, Díaz-Balart se refirió a las posibles consecuencias de los procesos judiciales relacionados con Maduro y otros integrantes de su entorno, así como a la transición política que, según afirmó, se desarrolla actualmente en Venezuela. En ese contexto, el congresista sostuvo que las investigaciones estadounidenses podrían revelar información sobre las relaciones que el antiguo gobierno venezolano habría mantenido con políticos extranjeros.

“Yo creo que en esta, cuando vaya a corte, frente a los tribunales, este individuo Maduro, yo creo que hay mucho que va a salir. Y esa es una investigación muy seria, muy profunda”, afirmó Díaz-Balart.

El representante republicano agregó que, según lo que conoce, los investigadores estadounidenses habrían encontrado información que podría resultar relevante. “No me sorprendería, no me sorprendería si el nombre de Petro surge, sale en esta investigación”, dijo durante la entrevista.



Sin embargo, cuando fue consultado directamente sobre si tenía confirmación de la existencia de un indictment o de una investigación formal abierta contra Gustavo Petro en tribunales de Estados Unidos, Díaz-Balart fue menos categórico.

Yo no sé, eso tendremos que verlo. En los Estados Unidos existe el Estado de Derecho, gracias a Dios. Veremos si hay algo respondió.

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Gustavo Petro y las investigaciones en Estados Unidos

Las declaraciones del congresista se produjeron luego de una pregunta sobre el futuro judicial de figuras vinculadas al gobierno de Maduro, entre ellas el empresario colombiano Alex Saab, y sobre la posibilidad de que personas procesadas o detenidas en Estados Unidos entreguen información sobre presuntas operaciones financieras y políticas del régimen venezolano fuera de ese país.

Díaz-Balart mencionó reportes de prensa sobre supuestos vínculos entre Petro y organizaciones ilegales, pero no presentó durante la entrevista una confirmación de que exista actualmente una acusación formal contra el expresidente colombiano en Estados Unidos.

El congresista señaló que cualquier eventual vínculo tendría que ser establecido por las autoridades judiciales estadounidenses. “Eso solamente el futuro lo podremos determinar”, manifestó.

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La transición política en Venezuela

Más allá del escenario colombiano, uno de los principales asuntos abordados durante la conversación fue la transición política venezolana. Díaz-Balart defendió la estrategia de la administración de Donald Trump y aseguró que el proceso hacia unas elecciones libres debe desarrollarse en varias etapas.

Según su explicación, la primera fase estaría relacionada con la estabilización económica; la segunda, con cambios institucionales; y la tercera, con la celebración de elecciones: “Primero, establecer un poco de economía. Segundo, cambiar las instituciones para que puedan haber elecciones libres. Y tercero, elecciones libres”, explicó.

El congresista sostuvo que las elecciones no deberían realizarse inmediatamente porque, en su opinión, las condiciones institucionales actuales no garantizarían un proceso electoral libre: “Yo quiero que las elecciones presidenciales y generales se hagan lo antes posible. Pero vamos a estar claros: no puede ser hoy. Si fuera hoy, se robarían las elecciones”, afirmó.

Díaz-Balart insistió en que antes de llegar a las urnas deben producirse modificaciones en las instituciones venezolanas y avanzar en la liberación de presos políticos. Según su lectura, esa sería la segunda fase del proceso de transición.

Donald Trump y el futuro electoral de Venezuela

El congresista también defendió el papel que, según él, está desempeñando el gobierno de Donald Trump en el proceso venezolano. Aseguró que la presión estadounidense es un factor fundamental para impulsar la transición y manifestó su deseo de que las elecciones se realicen mientras Trump permanezca en la Casa Blanca: “Yo quiero que las elecciones sean, serían para octubre del año que viene. Tiene que hacerse, en mi opinión, mientras el presidente Trump está en la Casa Blanca”, señaló.

Díaz-Balart sostuvo además que el objetivo final debe ser que los venezolanos puedan escoger libremente a sus gobernantes. Aunque durante la entrevista expresó su opinión personal sobre quién podría ganar una eventual elección, también reconoció que la decisión corresponde exclusivamente a los ciudadanos venezolanos: “La única meta aceptable son elecciones absolutamente libres”, afirmó.

Delcy Rodríguez y el papel de la transición

La eventual reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez también fue objeto de análisis. Ante la posibilidad de que el mandatario estadounidense se reúna con la presidenta interina venezolana, Díaz-Balart reconoció que una fotografía entre ambos podría resultar incómoda para sectores de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

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No obstante, argumentó que los gobiernos estadounidenses suelen mantener conversaciones con actores políticos con los que existen profundas diferencias cuando consideran que esos contactos pueden contribuir a determinados objetivos diplomáticos. Para el congresista, uno de los asuntos que Trump debería plantear a Rodríguez es la necesidad de garantizar las condiciones que permitan avanzar hacia elecciones libres y continuar con la liberación de presos políticos.