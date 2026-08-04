Colombianos desaparecen en Rusia tras falsa propuesta laboral: "están en la guerra"

Las esposas de dos hombres denuncian que fueron engañados con falsas ofertas de empleo, trasladados a Rusia y enviados al frente de combate. Desde hace meses no tienen noticias de ellos y piden ayuda para encontrarlos.

Lo que parecía una oportunidad laboral en el exterior terminó convirtiéndose, según sus familias, en una pesadilla. Las esposas de dos colombianos denunciaron que sus parejas fueron reclutadas mediante una supuesta oferta de trabajo para desempeñarse como escoltas y gestores de derechos humanos en Dubái, pero, una vez iniciaron el viaje, fueron llevados a Rusia y enviados a combatir en la guerra.

Ana, esposa de uno de los hombres, aseguró que, al llegar a territorio ruso, les retiraron los pasaportes y los teléfonos celulares, los obligaron a firmar documentos en un idioma que no entendían y, poco después, fueron trasladados a una zona de combate.

“Cuando llegaron, les dijeron que ya no iban para Dubái, sino para Rusia. Les quitaron el pasaporte, les hicieron firmar papeles y luego los enviaron a la guerra”, relató.



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La mujer contó que el único contacto que tuvo con su esposo fue el pasado 19 de abril, cuando logró llamarla desde un hospital tras resultar herido en un ataque con drones.

“Me dijo que tenía esquirlas, que duró doce días perdido, aguantando hambre, hasta que unos rusos lo ayudaron. Desde hace más de dos meses no sé si está vivo o muerto”, expresó.

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Un segundo testimonio, correspondiente a la esposa de Francisco Pavón, coincide con esa versión. Según afirmó, los colombianos fueron separados en distintos grupos antes de ser enviados a una misión militar, momento desde el cual desaparecieron.

“Les hicieron firmar un contrato en ruso que ninguno entendió y les dijeron que iban directamente a la guerra. El 30 de marzo perdimos toda comunicación con ellos”, aseguró.

Las familias afirman haber enviado solicitudes de ayuda a las embajadas y a las autoridades competentes para conocer el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido respuestas y continúan viviendo en medio de la incertidumbre, sin saber si los colombianos permanecen con vida o murieron en el conflicto.