Detuvieron a reconocido exmodelo acusado de haber asesinado a su expareja

Un reconocido exmodelo de 64 años fue detenido tras permanecer diez días prófugo, señalado por las autoridades como el principal sospechoso del asesinato de su expareja, una mujer de 45 años que fue encontrada sin vida en una vivienda. El caso también es investigado por un posible delito contra la libertad sexual.

El detenido es Daniel “Loli” Briglia, nacido en Concordia, Entre Ríos, quien fue capturado por la Guardia Civil en las inmediaciones de una vivienda precaria de Istán, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Benahavís, en España. La víctima fue identificada como Melinda Persotzi, una mujer de nacionalidad húngara con quien el acusado había mantenido una relación sentimental.

El crimen ocurrió el pasado 21 de julio en una propiedad de Benahavís, donde, según las primeras informaciones de la investigación, ambos residían. La relación entre Persotzi y Briglia se habría iniciado en 2019, aunque uno de los principales objetivos de los investigadores es establecer cuál era el vínculo que mantenían al momento del asesinato y qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.

Daniel “Loli” Briglia. Foto: Redes sociales

El caso comenzó a ser conocido después de que algunos vecinos escucharan un grito y observaran a un hombre abandonar rápidamente el lugar en un automóvil. Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a Persotzi muerta. La mujer presentaba dos heridas cortantes en el cuello y tenía la ropa interior desgarrada, circunstancias que llevaron a los investigadores a indagar también la posible comisión de un delito de carácter sexual.



Tras el asesinato, Briglia logró escapar y permaneció durante diez días fuera del alcance de las autoridades. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil consiguieron localizarlo en Istán y procedieron con su arresto. Desde entonces permanece a disposición de la Justicia española.

La investigación tuvo además un nuevo giro luego de que el Ministerio de Igualdad de España confirmara que el asesinato de Persotzi constituye un caso de violencia de género. Por esta razón, el proceso judicial será llevado por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer.

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Briglia enfrenta cargos por homicidio y un supuesto delito contra la libertad sexual, mientras los investigadores buscan esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar qué ocurrió entre la víctima y el acusado antes de su muerte.

El hombre había desarrollado durante décadas una carrera como modelo publicitario y, de acuerdo con información difundida por medios de su ciudad natal, participó en campañas para diferentes marcas internacionales. En octubre de 2025 había tenido una aparición pública en Concordia, donde formó parte de un desfile realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad.

Según los elementos conocidos hasta ahora, Briglia había regresado a España aproximadamente dos meses antes del asesinato. Allí se encontraba alojado en una habitación que le alquilaba Persotzi.

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Mientras avanzan las pesquisas, la Justicia española ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva y sin fianza. La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se produjo la muerte de la mujer y cuál era exactamente la relación que mantenían ambos al momento del crimen.