Reconocido influencer fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo: esto se sabe

Un creador de contenido fue atacado a tiros mientras grababa un video junto a dos colaboradores, quienes presenciaron el violento episodio. Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, generando cientos de reacciones entre los usuarios.

La víctima fue identificada como César Gastélum, un reconocido influencer mexicano que fue asesinado en la noche del martes mientras permanecía en el estacionamiento de un establecimiento de comidas rápidas en Culiacán, estado de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 8:15 de la noche (hora de México), sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, cerca de la intersección con la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Las primeras versiones indican que dos hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el creador de contenido a corta distancia. Aunque Gastélum estaba acompañado por dos personas que participaban en la grabación del video, los atacantes únicamente dirigieron los disparos contra él, por lo que sus acompañantes resultaron ilesos.



El crimen quedó parcialmente registrado en la transmisión que realizaban en ese momento. De acuerdo con las imágenes que posteriormente se viralizaron en redes sociales, minutos antes del ataque los presuntos agresores ya habían pasado por el sitio, situación que despertó preocupación entre quienes estaban con el influencer.

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche de este martes mientras hacía un live en Sinaloa, México. https://t.co/zJ4sXTOH2O — Real Time (@RealTimeRating) August 5, 2026

"¡Vámonos, chicos!", se escucha decir a uno de los acompañantes en el video. Otro de ellos manifestó sentirse intranquilo por la presencia de los desconocidos y comentó que le daban miedo. Sin embargo, el grupo decidió permanecer en el lugar sin imaginar que, instantes después, los hombres regresarían para perpetrar el ataque.

Tras los disparos, la transmisión se interrumpió y el video comenzó a difundirse ampliamente en diferentes plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su sorpresa y lamentaron la muerte del influencer.

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César Gastélum había logrado consolidar una importante comunidad en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre viajes, gastronomía, videojuegos, reacciones y contenido tipo vlog. En Instagram reunía más de 129.000 seguidores, mientras que en TikTok superaba los 577.000. Además, en YouTube contaba con una comunidad de más de 16.000 suscriptores.

Las autoridades mexicanas adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque, así como para identificar y capturar a los responsables del homicidio. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este caso, que ha generado amplio impacto entre los seguidores del creador de contenido y en las redes sociales.