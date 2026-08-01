Quién es el hombre que estaría detrás del crimen de la influencer Valeria Márquez

Las investigaciones por el feminicidio de la influencer y empresaria mexicana Valeria Márquez dieron un nuevo giro luego de que las autoridades federales señalaran a Francisco Ricardo Ruiz Velasco, alias 'El Doble R', como el presunto responsable de haber solicitado el asesinato de la joven de 23 años, un crimen que conmocionó a México por haber ocurrido mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

La información fue revelada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del 31 de julio, en la que explicó que las investigaciones permitieron establecer que el feminicidio habría sido ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', a petición de su hijo, identificado como Francisco Ricardo Ruiz Velasco, conocido dentro de la organización criminal como 'El Doble R'.

Según explicó el funcionario, la hipótesis de las autoridades apunta a que Ruiz Velasco mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y que, tras diversas amenazas previas contra la influencer, habría solicitado a su padre coordinar el asesinato.

"El hijo del 'R1' tenía una relación sentimental con Valeria Márquez, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo del 'R1' le pide a su papá que cometan el feminicidio. El hijo del 'R1' está libre y estamos en su búsqueda", afirmó García Harfuch.



'El Dobre R', exnovio de Valeria Márquez y quien habría ordenado su asesinato. Foto: Redes sociales

El anuncio se produjo apenas un día después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, quien también es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

¿Quién es 'El Doble R'?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Francisco Ricardo Ruiz Velasco, alias 'El Doble R', hace parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es identificado como hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', señalado como uno de los líderes de una célula criminal conocida como 'Los Rs'.

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Durante la presentación del avance de las investigaciones, García Harfuch aseguró que la célula criminal encabezada por el 'R1' habría participado en distintos hechos violentos registrados en la región de Jalisco, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez.

"Esta célula criminal habría participado bajo su coordinación en múltiples hechos violentos en la región, entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco 'N', expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel 'N', alias 'El R1'", indicó el secretario de Seguridad.

Las autoridades también confirmaron que 'El Doble R' permanece prófugo y que continúan las labores para lograr su captura. García Harfuch adelantó que la Fiscalía de Jalisco entregará nuevos detalles del proceso investigativo en los próximos días.

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El nombre de Francisco Ricardo Ruiz Velasco ya había aparecido en informes internacionales meses antes de las recientes declaraciones del Gobierno mexicano.

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de sancionados junto con otros cuatro presuntos líderes del CJNG. En ese momento, las autoridades estadounidenses lo relacionaron con diferentes hechos violentos ocurridos en México e incluso lo señalaron por una presunta vinculación con el asesinato de Valeria Márquez.

Valeria Márquez recibió regalos antes de que le quitaran la vida. Foto: Captura de redes sociales

Sin embargo, en ese momento las autoridades mexicanas descartaron hacer un señalamiento oficial al considerar que todavía no existían elementos suficientes para sustentar esa hipótesis dentro de la investigación.

Además de ese caso, el Departamento del Tesoro estadounidense atribuyó a 'El Doble R' una presunta participación en asesinatos de alto perfil ocurridos durante la última década, entre ellos un ataque contra policías mexicanos, el homicidio de un funcionario del estado de Jalisco y el asesinato de una modelo venezolana.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de Blossom The Beauty Lounge, salón de belleza de su propiedad ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la investigación, el sicario ingresó al establecimiento haciéndose pasar por un repartidor con el supuesto propósito de entregarle un paquete personalmente. Minutos antes del ataque, la influencer expresó durante su transmisión en vivo que una persona insistía en verla directamente e incluso pronunció una frase que, tras el crimen, cobró especial relevancia: "A lo mejor me iban a matar".

El homicidio provocó una fuerte reacción en redes sociales y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres en México. Con las recientes revelaciones de las autoridades, la investigación entra en una nueva etapa, mientras continúa la búsqueda de 'El Doble R', señalado como el hombre que habría solicitado el asesinato de la influencer, y avanza el proceso judicial contra 'El R1', capturado por distintos hechos criminales.