Giro en crimen de influencer Valeria Márquez: revelan quién habría ordenado el feminicidio

La investigación por el feminicidio de la influencer y modelo mexicana Valeria Márquez dio un giro luego de que las autoridades identificaran al presunto autor intelectual del crimen que conmocionó a México y a miles de usuarios en redes sociales.

El caso, que se hizo viral por haber ocurrido mientras la joven realizaba una transmisión en vivo, suma ahora nuevos elementos que apuntan a una organización criminal.

Durante la conferencia matutina de este jueves 31 de julio, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que las investigaciones permitieron establecer que Ramón Álvarez Ayala, conocido con el alias de 'El R1', habría sido quien ordenó el asesinato de la creadora de contenido.

¿Quién es 'El R1'?

De acuerdo con el funcionario, la orden habría surgido tras una petición realizada por uno de los hijos del presunto líder criminal, quien mantenía una relación sentimental con la joven influencer.



La influencer murió tras recibir varios disparos. Foto: Instagram @v___marquez

Según explicó García Harfuch, las indagaciones señalan que el hombre habría solicitado a su padre ejecutar el feminicidio y que actualmente permanece prófugo.

"El hijo de 'El R1' tenía una relación sentimental con Valeria. Todo indica que le pide a su papá que cometan el feminicidio. Está libre y estamos en búsqueda de él", afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante su intervención.

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Aunque las autoridades evitaron revelar oficialmente la identidad del sospechoso, versiones difundidas por medios mexicanos lo identifican de manera extraoficial como Francisco Álvarez Solorio, un hombre menor de 30 años. Asimismo, trascendió que, antes del crimen, habría amenazado en repetidas ocasiones a Valeria Márquez.

Las declaraciones de García Harfuch se conocieron menos de un día después de la captura de Ramón Álvarez Ayala, quien también es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Así ocurrió el crimen de Valeria Márquez

El feminicidio de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el interior de Blossom The Beauty Lounge, salón de belleza de su propiedad ubicado en Zapopan, estado de Jalisco. En el momento del ataque, la joven de 23 años realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, lo que permitió que parte de los hechos quedaran registrados.

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Según la investigación, el agresor llegó al establecimiento haciéndose pasar por un repartidor con la supuesta intención de entregarle un paquete de manera personal. Minutos antes de que ingresara al lugar, la influencer expresó inquietud durante la transmisión al ser informada de que una persona insistía en verla directamente.

"A lo mejor me iban a matar", dijo la creadora de contenido, una frase que posteriormente cobró especial relevancia tras confirmarse el ataque armado que acabó con su vida.

El caso generó una fuerte reacción en México debido a la forma en que ocurrió el crimen y a la amplia difusión que tuvo en redes sociales. Días después del asesinato, el 19 de mayo, otro hecho llamó la atención de los investigadores y de la opinión pública: un ramo de flores fue dejado frente al salón de belleza donde ocurrió el feminicidio, acompañado de una tarjeta con la palabra "perdón", un episodio que también fue incorporado a las líneas de investigación.

Con las recientes revelaciones de las autoridades federales, el proceso judicial entra en una nueva etapa. Mientras Ramón Álvarez Ayala enfrenta las investigaciones en su contra, las autoridades mexicanas continúan con la búsqueda del hijo del presunto líder criminal, señalado de haber solicitado el asesinato de la influencer, en un caso que sigue siendo uno de los feminicidios de mayor impacto mediático registrados en el país.