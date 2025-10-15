Amiga de Valeria Márquez se pronuncia por acusaciones de haberse quedado con local de la influencer

El pasado 13 de mayo de 2025, la comunidad internacional quedó conmocionada por el trágico asesinato de la influencer Valeria Márquez.

El violento ataque tuvo lugar en su salón de belleza, llamado Blossom. El responsable del crimen se hizo pasar por un repartidor y buscó a la joven en al menos dos ocasiones. El desenlace fatal se produjo cuando el atacante disparó a Márquez en al menos tres oportunidades.

Un detalle que conmocionó a los seguidores es que la joven se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok en el momento exacto en que fue atacada a tiros. Desde el suceso, las autoridades han confirmado avances en la investigación del caso a meses de ocurrido el asesinato.

Así quedó el salón de belleza tras el asesinato de Valeria Márquez. Foto: Captura de redes sociales

Tras el crimen, la Fiscalía anunció que se entrevistó al círculo cercano de Valeria Márquez en un esfuerzo por esclarecer los hechos. Sin embargo, la atención mediática en redes estuvo contra Vivian de la Torre, "amiga" de la víctima.



Aunque las autoridades no la han señalado oficialmente como sospechosa, De la Torre ha sido tildada como la culpable o involucrada en la muerte. Estos señalamientos se basan en la acusación de que ella habría insistido en múltiples ocasiones a Valeria durante el live que se quedara en el establecimiento para recibir ciertos obsequios.

La controversia volvió a crecer recientemente con un rumor que sugería que Vivian se había apoderado del salón Blossom, el mismo lugar donde fue asesinada su amiga.

Asesinan a Valeria Márquez mientras transmitía en vivo en TikTok. Foto: Ig @v___marquez

Este señalamiento surgió a raíz de la difusión de una fotografía en la que la mujer presuntamente exhibía su "nuevo salón". Por eso, el pasado 9 de octubre rompió el silencio a través de su canal de difusión de Instagram, desmintiendo las acusaciones.

"Oigan, ¿de dónde salió que yo me quedé con Blossom? ¿De dónde sacaron esa m*m*da? Obviamente no. ¿Cómo me voy a quedar con un inmueble asegurado, mis niños tan inteligentes?”, dijo.

Además, añadió que: “Nada más paso a aclarar que no lo tengo yo. No soy dueña ni nada. Es un inmueble asegurado. No se crean todo lo que ven en redes, no la frieguen. Yo no hablo del tema con afán de ‘colgarme’, pero ya hay unas cosas que se inventan que sí es necesario aclararlas".