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Blu Radio  / Sociedad  /  Video: Hipopótamo ataca a turistas en una lancha en Botsuana

Video: Hipopótamo ataca a turistas en una lancha en Botsuana

Hipopótamo persiguió una lancha con turistas en el río Okavango, Botsuana. El encuentro fue grabado y expuso el riesgo de acercarse a estos animales.

Ataque de hipopótamo a turistas en una lancha en Botsuana.
Ataque de hipopótamo a turistas en una lancha en Botsuana. Captura de video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Un recorrido por el río Okavango, en el norte de Botsuana, terminó en una inesperada persecución cuando un hipopótamo salió del agua y comenzó a seguir la lancha en la que viajaban varios turistas.

El momento fue grabado por una de las pasajeras, quien se encontraba con sus tres hijos y una amiga mientras se desplazaban en el safari. La mujer tenía su teléfono en la mano porque registraba imágenes de un elefante que habían encontrado durante el recorrido, cuando apareció el hipopótamo.

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Según relató, el guía de la embarcación había disminuido la velocidad después de detectar al animal, con el objetivo de evitar molestarlo. Sin embargo, al advertir que el hipopótamo podía reaccionar, pidió a los pasajeros que estuvieran preparados para acelerar.

Cuando la lancha comenzó a alejarse, los ocupantes observaron que el animal iba detrás de ellos. En las imágenes se aprecia cómo el hipopótamo emerge parcialmente del agua mientras avanza hacia la lancha, que aumentó progresivamente su velocidad.

¿Por qué los hipopótamos pueden representar un riesgo?

Aunque los hipopótamos pasan buena parte del tiempo en el agua, también pueden desplazarse con rapidez en tierra. Su anatomía está adaptada a ambos ambientes, con patas de cuatro dedos palmeados que ayudan a distribuir su peso y extremidades cortas que les proporcionan fuerza para movilizarse.

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Un hipopótamo adulto puede llegar a pesar alrededor de 3.600 kilogramos. Además, se trata de animales territoriales, especialmente en las zonas cercanas a cuerpos de agua, por lo que la presencia de embarcaciones puede generar reacciones defensivas.

¿Los hipopótamos son animales peligrosos?

Los hipopótamos son herbívoros, pero esto no significa que sean inofensivos. Organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna los consideran responsables de cientos de muertes anuales en África, aunque las estimaciones varían debido a la falta de registros completos.

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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) clasifica al hipopótamo como una especie vulnerable, entre otros factores, por la pérdida de hábitat y el avance de las actividades humanas sobre los ecosistemas donde habita.

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