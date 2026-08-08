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Blu Radio  / Mundo  / Famoso conductor de televisión murió en vivo durante estreno de un programa: "Partida inesperada"

Famoso conductor de televisión murió en vivo durante estreno de un programa: "Partida inesperada"

Tras la emergencia, fue trasladado a un Hospital Menor; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

famoso conductor de televisión muere en vivo.jpg
Conductor de televisión muere en vivo.
Foto: Magnific, tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

La industria del entretenimiento enfrenta nuevamente un episodio inesperado que ha causado conmoción. En esta ocasión, la tragedia ocurrió durante una transmisión en vivo, justo cuando debía comenzar una nueva etapa profesional para un reconocido comunicador con el estreno de su nuevo proyecto televisivo.

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El fallecimiento de Pablo Víctor Balario, periodista, locutor y músico argentino de 49 años de edad, se conoció a comienzos de esta semana, luego de un dramático episodio ocurrido durante una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió el pasado lunes 3 de agosto, justo cuando el comunicador estrenaba su programa en la señal de streaming “Comadreja TV”, un proyecto que él mismo había impulsado en los últimos meses. De acuerdo con los reportes, Balario llevaba cerca de una hora y media al aire cuando sufrió una descompensación y se desplomó frente a las cámaras.

Tras la emergencia, fue trasladado de inmediato al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

La noticia fue anunciada por el propio canal a través de redes sociales, con un mensaje que detalló lo ocurrido. La muerte del conductor generó una profunda conmoción en Sierra de la Ventana, localidad donde era ampliamente reconocido por su trayectoria en medios regionales.

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Balario no solo se destacaba en el periodismo. También tenía una fuerte conexión con la música, participando en presentaciones en vivo como cantante y tecladista, una faceta que desarrollaba en paralelo a su labor en medios.

Según versiones de prensa, el comunicador ya había enfrentado problemas de salud en el pasado, incluido un infarto cuando vivía en Buenos Aires. Hace aproximadamente una década decidió mudarse a Villa Ventana y posteriormente se radicó en Sierra de la Ventana, buscando una vida más tranquila.

En ese contexto nació “Comadreja TV”, un canal de streaming enfocado en contenidos locales, entrevistas y entretenimiento. El proyecto, construido junto a un equipo cercano, representaba uno de los retos más importantes de su carrera y justo acababa de salir al aire cuando ocurrió la tragedia.

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