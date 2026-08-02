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Papa León XIV pide paz, estabilidad y justicia ante la crisis migratoria en Ceuta

El pontífice lamentó la tragedia humanitaria tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y reiteró que este desafío exige una respuesta conjunta basada en la dignidad humana.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

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"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", manifestó el pontífice.

Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África donde el pasado jueves se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos y donde han perdido la vida 71 migrantes.

Migrantes marroquíes llegan a las costas españolas en medio de la crisis migratoria en la frontera entre Marruecos y España
Un joven migrante reacciona con emoción al pisar tierra tras cruzar el mar hacia España, en medio de la crisis migratoria en la frontera con Marruecos
Foto: AFP

Aunque la mayoría, unos 73.5000 según cálculos policiales, han retornado a Marruecos, esta crisis ha reavivado el debate en el seno de la Unión Europea en torno al problema migratorio y las fronteras de la Unión.

De hecho, el próximo martes los ministros de Interior de los países miembros celebrarán una reunión de urgencia para analizar la situación de Ceuta.

La preocupación por el drama de la migración ha sido una constante de León XIV a lo largo de su pontificado en el que ha abogado por una respuesta a este problema enfocada en la dignidad humana y también ha defendido que ninguna nación puede afrontar sola este desafío.

En su reciente viaje a España, el pasado mes de junio, el papa incidió en estos mensajes en la etapa de las islas Canarias donde se reunió con migrantes y organizaciones humanitarias, entre otros.

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