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Papa León XIV pide rezar por víctimas y socorristas ante devastadores incendios en España y Francia

Las llamas mantienen a cientos de miles de personas evacuadas o confinadas, mientras las autoridades refuerzan las labores de emergencia en ambos países.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

El papa León XIV recordó los devastadores incendios en Francia y España y pidió rezar por las personas afectadas y el trabajo de los socorristas, en un mensaje tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.

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"Ante los devastadores incendios que estos días han afectado varias localidades de Francia y España manifiesto mi cercanía", expresó el pontífice estadounidense.

Y después invitó a todos a rezar "por las personas afectadas y por el trabajo de los socorristas".

Más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas hasta el momento en España por el rosario de fuegos declarados en varias regiones. La gran mayoría, unas 100.000, corresponden a Madrid y Ávila, en tanto que otras 16.000 fueron desalojadas en la provincia de Castellón (este).

La situación sigue siendo dramática en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional en tres provincias contiguas (Madrid, Ávila y Toledo) y unificó el mando de operaciones para una gestión más ágil y eficiente del fuego, avivado por un viento fuerte y cambiante en un terreno abrupto de bosques tupidos.

En Francia, la situación de los incendios, especialmente en la región de Gironda (suroeste), donde el fuego avanza cerca de Burdeos y se superan los 200.000 evacuados, se mantiene este domingo "muy desfavorable", según el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

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