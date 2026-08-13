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Militares de Bucaramanga viajaron a Cali para apoyar rescate tras potente sismo

27 militares y dos caninos especializados se desplazaron a Cali para apoyar la búsqueda y rescate de personas tras el sismo.

FOTO RESCATE MILITARES QUINTA BRIGADA.jpg
FOTO: EQUIPO RESCATE EJÉRCITO- QUINTA BRIGADA
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Con el propósito de apoyar las labores de atención de la emergencia ocasionada por el sismo registrado el pasado lunes, el Ejército Nacional desplegó hacia Cali un equipo especializado de la Quinta Brigada de Bucaramanga, con capacidades de búsqueda y rescate.

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Se trata del Pelotón de Atención y Prevención de Desastres, con capacidad de Búsqueda y Rescate del BIADE81, que partió hacia la capital del Valle del Cauca para sumarse a las labores de respuesta y recuperación.

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El grupo está integrado por 27 militares de la capacidad de Ingenieros Militares y dos caninos especializados en búsqueda y rescate, preparados para apoyar la localización de personas que eventualmente puedan encontrarse entre estructuras afectadas.

Los uniformados cuentan con herramientas y capacidades para ingresar a zonas de riesgo, remover escombros y apoyar las labores de rescate, en coordinación con los organismos de atención de emergencias.

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El despliegue hace parte de las capacidades que el Ejército Nacional mantiene disponibles para atender emergencias y proteger a la población civil, en cumplimiento del primer objetivo estratégico del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

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La Quinta Brigada del Ejército señaló que sus hombres trabajarán junto a los organismos de emergencia del Valle del Cauca, con la misión de contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Además de sus capacidades técnicas, el equipo llega a Cali con dos caninos entrenados para labores de búsqueda y rescate, fundamentales para la localización de personas en medio de estructuras colapsadas.

El Ejército destacó que la misión representa un esfuerzo para brindar apoyo a las familias afectadas por el terremoto y mantener la esperanza de encontrar con vida a quienes puedan permanecer bajo los escombros.

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