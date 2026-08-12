Exfuncionarios de Bucaramanga llegan a MinVivienda para asumir retos de reconstrucción

Tres exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga fueron vinculados a cargos de importancia en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cartera que actualmente está bajo la dirección del exalcalde de la capital santandereana, Jaime Andrés Beltrán.

Ana María Vargas Sepúlveda fue designada como nueva secretaria general del Ministerio de Vivienda. La abogada Vargas se desempeñó recientemente como secretaria Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga y ahora asumirá responsabilidades en la administración nacional.

A la cartera también llega Reynado D’ Silva Uribe, quien fue secretario de Hacienda de Bucaramanga y ahora ocupará el cargo de viceministro de Vivienda. Su experiencia en la administración pública será puesta al servicio de las políticas nacionales de vivienda. Hasta julio fue el gerente del periódico Vanguardia.

Los exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga fueron nombrados en altos cargos del Ministerio de Vivienda

A la Secretaría Administrativa llega Ana María Vargas y Reynaldo D' Silva, será el nuevo viceministro de Minvivienda #VocesySonidos pic.twitter.com/23GUTduuMl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 11, 2026

Por su parte, María del Rosario Torres sería la nueva directora de Inversiones de Vivienda de Interés Social (VIS) del Ministerio. La exsecretaria de Infraestructura de Bucaramanga vuelve a trabajar con el equipo de Jaime Andrés Beltrán, esta vez desde el Gobierno Nacional.



Los nuevos nombramientos se producen en un momento de especial importancia para el Ministerio de Vivienda, que tendrá entre sus principales desafíos participar en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió recientemente el occidente del país y dejó graves daños en varios municipios.

El reto para el equipo de Beltrán será articular recursos, programas de vivienda y proyectos de infraestructura que permitan atender a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las poblaciones afectadas por la emergencia.

Por instrucciones del Presidente @ABDELAESPRIELLA, desde @Minvivienda daremos a conocer un paquete de soluciones para las regiones afectadas por el terremoto.



Estas medidas corresponden a arriendos y alivio en cobro de servicios públicos, por intermedio de la @UNGRD. https://t.co/TFvfEJuCsQ — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 11, 2026

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Se conoció que el equipo de comunicaciones del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estará conformado por profesionales oriundos de Santander.

Los tres funcionarios cuentan con experiencia previa en la administración de Bucaramanga, por lo que su llegada al Gobierno Nacional fortalece la presencia de profesionales vinculados a la gestión pública de la capital santandereana en una cartera que enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de vivienda y reconstrucción de los municipios afectados por el fuerte sismo en el gobierno de Abelardo De La Espriella.

