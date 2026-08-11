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Bomberos de Bucaramanga viajan a Manizales para apoyar emergencia por terremoto

En Cali ya se encuentra un grupo de la Defensa Civil, especializado en búsqueda y rescate, que viajó en las últimas horas desde Santander para apoyar la atención de la emergencia.

Escombros en Manizales
Rescatistas levantando escombros en Manizales
Foto de: AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Bucaramanga se sumó a las labores de atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el suroccidente del país, con el envío a Manizales de 10 bomberos especializados en búsqueda y rescate.

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El equipo cuenta con certificaciones y capacidades para intervenir en estructuras colapsadas, localizar y rescatar personas, prestar primeros auxilios y brindar atención psicológica a quienes resulten afectados por la emergencia.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó el desplazamiento de las unidades y señaló que la solidaridad de la ciudad con las comunidades afectadas debe traducirse en acciones concretas.

“Desde nuestra ciudad Bucaramanga quiero informarle a todo el país que enviaremos personal certificado en rescate a las diferentes zonas de desastre que más se necesita”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, los 10 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga fueron seleccionados por su experiencia y preparación para atender situaciones de emergencia, particularmente aquellas relacionadas con personas atrapadas en edificaciones que hayan sufrido daños o colapsos.

Portilla expresó su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y aseguró que Bucaramanga busca aportar sus capacidades para apoyar las labores que se adelantan en las zonas más golpeadas.

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“Hoy Colombia requiere que nos unamos y que estemos más unidos que nunca. Colombia cuenta con Bucaramanga”, manifestó el alcalde.

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En Cali también se encuentra un grupo de la Defensa Civil especializado de búsqueda y rescate urbano el USAR COL-28, para apoyar las labores de atención de la emergencia.El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.

Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.

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“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.

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