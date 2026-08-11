Nueve puntos de recolección de ayudas en Santander para damnificados por terremoto

En el área metropolitana de Bucaramanga, fueron habilitados nueve puntos de recolección para facilitar la entrega de donaciones. Los lugares habilitados son la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, el Indersantander, la Lotería de Santander, Idesan, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, el Centro Comercial La Quinta, la Alcaldía de Bucaramanga y Centroabastos.

En el Centro Comercial La Quinta, las donaciones se reciben en el primer piso, junto al punto de información. Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó una carpa en el primer piso de la Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, para recibir los aportes de los ciudadanos.

A estos puntos se suma Centroabastos de Bucaramanga, que se vinculó a la campaña de solidaridad para los damnificados. Las ayudas serán recibidas este martes, jueves y sábado en el auditorio de Centroabastos, en una jornada coordinada con la Cruz Roja.

La convocatoria busca recolectar alimentos no perecederos, agua, colchonetas, frazadas, cobijas, almohadas y alimentos para mascotas, además de productos de higiene personal como cepillos de dientes, crema dental, desodorantes y pañales. También se requieren linternas, guantes y cascos.



Entre los alimentos solicitados están arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela y chocolate, avena, coladas y leche en polvo.

En cuanto a los elementos no alimentarios, se pueden entregar jabón, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, kits de cocina, colchonetas y mantas.

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El Banco de Alimentos de Bucaramanga también habilitó su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 #11-41, barrio San Francisco, para recibir las donaciones.

Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y aportar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.

“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.

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El horario de atención en el centro de acopio del Banco de Alimentos es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad indicó además que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.

La invitación de las autoridades y organizaciones que participan en la campaña es a sumarse a esta jornada de solidaridad y entregar elementos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.