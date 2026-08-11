Daños leves en Cúcuta y tres municipios de Norte de Santander por sismo

Cúcuta y los municipios de Chinácota, Lourdes y Silos reportaron afectaciones menores tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes, con epicentro en el departamento del Chocó. Las autoridades activaron los protocolos de verificación para establecer el alcance de los daños.

La Alcaldía de Cúcuta informó que, tras el movimiento telúrico, recibió tres reportes de daños leves en la Comuna 8, uno en la Comuna 10 y otro en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

🚨 ¡Reporte tras sismo!



Se registran afectaciones leves en algunos sectores de #NorteDeSantander principalmente en Lourdes, Silos y Chinácota, además de algunas viviendas en #Cúcuta. pic.twitter.com/dZjadxMKJC — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) August 10, 2026

Además, varios edificios de la capital nortesantandereana fueron evacuados de manera preventiva luego de que sus ocupantes sintieran con fuerza el movimiento. Los organismos de emergencia adelantan las inspecciones correspondientes para determinar si existen afectaciones estructurales.

La Alcaldía de Cúcuta informó que se recibieron tres reportes de daños leves en la Comuna 8, uno en la Comuna 10 y otro en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras fuertes sismo de este lunes que afectó varias regiones del país #VocesySonidos pic.twitter.com/wET2dCXKD2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

La administración municipal expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el sismo y manifestó su disposición para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia.



El fuerte movimiento también generó reportes en Chinácota, Lourdes y Silos, además de Cúcuta. En estos municipios se adelantan recorridos de verificación para determinar las condiciones de viviendas, edificaciones públicas y otros puntos considerados vulnerables.

Uno de los casos que genera especial atención se presenta en Silos, donde se reportaron afectaciones en la infraestructura de la iglesia del municipio. Aunque inicialmente los daños fueron catalogados como leves, las autoridades mantienen una alerta ante el posible riesgo de colapso del templo parroquial.

Mi abrazo solidario para las familias y comunidades afectadas por el sismo que se sintió en varias regiones del país, con epicentro en Chocó. Desde Cúcuta estamos con ustedes, atentos y dispuestos a apoyar. En los momentos difíciles, Colombia se abraza y permanece unida. — Jorge Acevedo (@Jorgeacevedocuc) August 10, 2026

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Los organismos de socorro y las autoridades locales continúan con las evaluaciones para determinar si es necesario restringir el acceso a las estructuras afectadas y adoptar medidas adicionales de seguridad.

Tras el sismo, las autoridades de Norte de Santander activaron los mecanismos de gestión del riesgo y mantienen comunicación con los municipios para consolidar el reporte de afectaciones.

Hasta el momento, los reportes conocidos en el departamento corresponden principalmente a daños materiales menores, sin que se hayan informado víctimas como consecuencia del movimiento telúrico.

La Alcaldía de San José de Cúcuta informa que, tras el evento sísmico registrado esta mañana, hasta el momento no se reportan afectaciones de gravedad ni personas lesionadas en el municipio. pic.twitter.com/jvusDsp74h — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) August 10, 2026

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Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma, evitar ingresar a edificaciones que presenten daños visibles y atender las instrucciones de los organismos de socorro mientras avanzan las inspecciones técnicas.

En Norte de Santander, Cúcuta y otros tres municipios activaron sus protocolos de emergencia para evaluar posibles daños en infraestructura.