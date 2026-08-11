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Daños leves en Cúcuta y tres municipios de Norte de Santander por sismo

La administración municipal expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el sismo.

FOTO DAÑOS SISMO CÚCUTA.jpg
FOTO: Daños en viviendas en Cúcuta - Norte de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Cúcuta y los municipios de Chinácota, Lourdes y Silos reportaron afectaciones menores tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes, con epicentro en el departamento del Chocó. Las autoridades activaron los protocolos de verificación para establecer el alcance de los daños.

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La Alcaldía de Cúcuta informó que, tras el movimiento telúrico, recibió tres reportes de daños leves en la Comuna 8, uno en la Comuna 10 y otro en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Además, varios edificios de la capital nortesantandereana fueron evacuados de manera preventiva luego de que sus ocupantes sintieran con fuerza el movimiento. Los organismos de emergencia adelantan las inspecciones correspondientes para determinar si existen afectaciones estructurales.

La administración municipal expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el sismo y manifestó su disposición para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia.

El fuerte movimiento también generó reportes en Chinácota, Lourdes y Silos, además de Cúcuta. En estos municipios se adelantan recorridos de verificación para determinar las condiciones de viviendas, edificaciones públicas y otros puntos considerados vulnerables.

Uno de los casos que genera especial atención se presenta en Silos, donde se reportaron afectaciones en la infraestructura de la iglesia del municipio. Aunque inicialmente los daños fueron catalogados como leves, las autoridades mantienen una alerta ante el posible riesgo de colapso del templo parroquial.

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Los organismos de socorro y las autoridades locales continúan con las evaluaciones para determinar si es necesario restringir el acceso a las estructuras afectadas y adoptar medidas adicionales de seguridad.

Tras el sismo, las autoridades de Norte de Santander activaron los mecanismos de gestión del riesgo y mantienen comunicación con los municipios para consolidar el reporte de afectaciones.

Hasta el momento, los reportes conocidos en el departamento corresponden principalmente a daños materiales menores, sin que se hayan informado víctimas como consecuencia del movimiento telúrico.

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Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma, evitar ingresar a edificaciones que presenten daños visibles y atender las instrucciones de los organismos de socorro mientras avanzan las inspecciones técnicas.

En Norte de Santander, Cúcuta y otros tres municipios activaron sus protocolos de emergencia para evaluar posibles daños en infraestructura.

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